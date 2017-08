Cancellato il concerto di Albano e Romina Power: ‘Finiremo in tribunale’

Il tour finisce in tribunale. Al Bano e Romina Power non si esibiranno il due settembre a Porto Recanati (Macerata, Marche). Il motivo lo spiega Romina attraverso la sua pagina social e a quanto si apprende non dipende stavolta da loro: “Ho dovuto cercare un luogo con internet per comunicarvi a malincuore che di colpo, la Boss srl ( impresario per questo concerto) ha deciso di cancellare il concerto di Porto Recanati il 2 Settembre. Finiremo in tribunale. Questo non si fa. Non vogliono onorare il contratto”.

Romina afferma ai suoi fan di essere “estremamente dispiaciuta per coloro che hanno acquistato il biglietto, per la gente di porto Recanati e per me e Albano piu’ il nostro gruppo, che aspettavamo con gioia questo incontro musicale ed umano”.

Il feeling ritrovato. Al Bano e Romina sembrano aver ritrovato la carica e il feeling di un tempo ed i loro concerti, al di là di quanto accaduto con la boss srl, fanno il pieno di pubblico e raccolgono grande successo. La loro sinergia, probabilmente, non si è mai interrotta e riuscirà a fargli superare anche questo momento.

(Foto: Oggi)