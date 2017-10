“Mi sono giunte strane voci, spero non sia così, ma sembra che sia un’aggressione politica nei mie confronti. Spero che siano voci non fondate sulla realtà”. È un Berlusconi che non gira troppo attorno alla questione quello che ha parlato di “Loro”, il nuovo film di Paolo Sorrentino che dovrebbe uscire nei prossimi mesi. Era inevitabile che qualche giornalista, durante la conferenza stampa sul referendum per l’autonomia lombardo-veneta, non chiedesse all’ex presidente del Consiglio cosa ne pensasse dei primi scatti che ritraggono Toni Servillo nei suoi panni.

Di tutt’altro avviso il regista premio Oscar Paolo Sorrentino, che durante un’intervista rilasciata alla BBC ha dichiarato “Il mondo ha un’idea di Berlusconi come persona molto semplice, ma studiandolo ho capito che è molto più complicato. Vorrei provare a descrivere questo personaggio complesso. Sono interessato all’uomo che sta dietro il politico. Non sono interessato agli aspetti politici”, respingendo dunque quanto detto dallo stesso Berlusconi. Non solo, Paolo ha anche aggiunto “Sono abituato a vedere il potere dappertutto: il film non è solo su Berlusconi. È su qualche altro italiano, persone che stavano attorno a Berlusconi, che provavano a cambiare il corso della loro vita usando Berlusconi”.

Un film, insomma, che più che analizzare le vicende politiche che hanno investito l’Italia negli ultimi 25 anni, sembra più interessato a comprendere il Berlusconi uomo. Un uomo che, volenti o nolenti, ha avuto una grande influenza sulla vita di tutti gli italiani.

Riguardo al cast scelto per la pellicola si sa ancora poco, ma oltre al già citato Toni Servillo, dovrebbero comparire Riccardo Scamarcio nei panni di Tarantini ed Elena Sofia Ricci, chiamata a interpretare Veronica Lario, ex moglie di Berlusconi.

