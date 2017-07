Addio a Paolo Villaggio: morto il celebre attore di Fantozzi

Nell’immaginario italiano, Paolo Villaggio, morto questa mattina a Roma all’età di 84 anni, rimarrà sempre famoso per aver dato vita a uno dei personaggi più divertenti e “reali” del panorama cinematografico: il ragionier Ugo Fantozzi. Eppure il signor Villaggio, nel corso della sua carriera, ha affrontato i ruoli più disparati, non fermandosi solo al mondo della comicità. Certo, a fianco del ragioniere più celebre di sempre, c’erano il timido -ma altrettanto ironico- Fracchia e l’indimenticabile Professor Franz, eppure Villaggio è riuscito a lavorare con autori di grandissimo spessore quali il regista candidato all’oscar Mario Monicelli e ancora, con Ettore Scola, Luigi Comencini, Pupi Avati, Lina Wertmuller e con il più grande di tutti, Federico Fellini, con il quale lavorò al film “La voce della luna”.

In oltre 50 anni di carriera, il signor Paolo non ha conosciuto mai un momento di stanca, con il pubblico che sempre gli è stato a fianco, nonostante un carattere spigoloso, ma indubbiamente genuino, vero. Alla carriera brillantissima di attore, Villaggio alternò, negli anni, quella di scrittore di racconti (non tutti forse sanno che Fantozzi nacque proprio come racconto) e di piéce teatrali; a ciò va aggiunta la sua firma a due canzoni meravigliose (“Il fannullone” e “Carlo Martello ritorna dalla battaglia di Poiters”) di Fabrizio De Andrè, suo grandissimo amico d’infanzia.

La sua morte, che inevitabilmente segnerà il panorama cinematografico italiano, è giunta dopo che una lunga malattia lo aveva costretto a un ricovero forzato in una clinica romana. A darne la notizia è stata la figlia Elisabetta, tramite il suo profilo Facebook: la donna ha postato una foto di lei con il papà e sotto la frase “Ciao papà ora sei di nuovo libero di volare”.

[fonti articolo: repubblica.it, corriere.it]

[foto: liberoquotidiano.it]