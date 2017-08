Arriva nelle salea treza puntata di “Cattivissimo me 3”

Arriva finalmente nelle sale cinematografiche il tanto atteso film “Cattivissimo me 3”, reduce dal grande successo dei primi due episodi. Sarà proiettato in mille sale italiane e già sono stati acquistati molti biglietti da coloro che aspettavano trepidanti. Già al primo giorno di proiezione ha fatto un debutto con il botto.

Il terzo episodio d’animazione è stato diffuso dalla Universal, una grande colosso che ha prodotto tanti film di successo e vede come protagonista Gru, buffo e impacciato, e i divertentissimi Minions, molto amati soprattutto dai bambini che non si sono lasciati sfuggire l’occasione di acquistare gadget e oggetti personalizzati.

Il film è stato diretto da Kyle Balda e Pierre Coffin, un duo di successo. Nella versione italiana i protagonisti hanno le voci di Max Giusti, Paolo Ruffini e Arisa.

L’intreccio ruota attorno ai bisticci di famiglia. Gru ha finalmente intrapreso una vita tranquilla dopo i suoi trascorsi da cattivo e vive felicemente assieme alla sua famiglia composta dalla moglie Lucy e dalle tre figlie Margo, Edith e Agnes. Marito e moglie continuano a dare la caccia ai supercriminali.

Compare nella sua quotidianità Dru, un fratello che non sapeva di avere. Gru chiede spiegazioni alla madre che ammette l’esistenza del gemello spiegando al protagonista che in età infantile, qurante la separazione i genitori hanno tenuto un figlio per uno. Dru è uguale a lui in tutto e per tutto, solo con una curiosa chioma bionda e l’inettitudine verso le azioni criminose, accompagnata dalla voglia di buttarsi nelle avventure nonostante non ne abbia le qualità per affrontarle. Infatti Dru si presenta come un gemello impacciato che vuole imparare ad essere supercattivo. Chi riuscirà a prevalere sul carattere dell’altro? Sarà Dru a riportare Gru sulla vecchia strana o quest’ultimo farà ricredere il fratello facendolo camminare sulla retta via?

La parte del cattivo è sempre affidata a Balthazar Bratt, un bambino prodigio che si è dato alle cattive azioni e che ruba un grosso diamante. Gru ha il compito di catturarlo, ma una volta ottenuta la pietra preziosa si fa scappare il criminale e proprio per questo viene licenziato dal suo dipartimento. Si tratta di un momento di grande sconforto per la famiglia e i minions decidono di prendere la parte di Gru e di licenziarsi.

Il primo episodio di Cattivissimo è uscito nel 2010 e ha riscosso un grande successo, confermato per il secondo episodio del 2013. Sul terzo episodio ci sono quindi grandi aspettative.

[Foto: iVid.it]