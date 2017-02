Betony Vernon, la vera ispiratrice di “50 sfumature”

Nelle sale italiane tornano le avventure sadomaso di Anastasia Steele e Christian Grey, grazie all’uscita di 50 sfumature di nero, secondo capitolo della trilogia scritta da Erika Leonard James. Il successo di questa serie è ormai planetario, ma pochi sanno che la vera musa ispiratrice della saga è la stilista Betony Vernon.

Per comprendere bene i fatti bisogna fare un tuffo nel passato quando, venticinque anni fa, una giovane Erika partecipava ai corsi sulle pratiche sessuali tenuto da Betony. In prima fila, e con il libretto degli appunti in mano, la futura scrittrice di 50 sfumature non perdeva una parola della sua sensuale insegnante. Anzi, tutto quello che ascoltava sarebbe servito a formare l’impalcatura erotica su cui basare i suoi fortunati romanzi.

La Vernon ricorda con una punta di amarezza quei giorni, ma soprattutto la consapevolezza che i libri di Erika siano stati un’occasione persa. “Sono dispiaciuta”, ha spiegato in una recente intervista, “perché erano un’opportunità incredibile per smantellare luoghi comuni e cliché sul sadomasochismo”. In qualche modo i film di 50 sfumature, così come i romanzi, hanno mostrato, secondo l’insegnante, un’idea sbagliata dei rapporti sadomasochistici.

Betony ricorda all’intervistatore che era stata scelta da Sam Taylor, regista di 50 sfumature di grigio, per supervisionare l’intero progetto ma, all’ultimo momento, è stata proprio la sua ex allieva a mettere fine a questa collaborazione. Ma negli ultimi anni la Vernon ha continuato a occuparsi della sessualità: ha scritto The Boudoir Bible, una sorta di manuale sulle pratiche estreme tra partner, che è stato tradotto in tutto il mondo.

Per scriverlo ha consultato psicologi, medici e neurologi e ha dimostrato come il concetto di sadomasochismo sia qualcosa che riguarda l’esplorazione della sessualità tra la coppia, di quel spingersi oltre i limiti solo per provocare piacere e non dolore. Un messaggio diverso, alternativo, da quello mostrato nei film e nei romanzi di 50 sfumature.

Lo scorso dicembre Betony ha tenuto un corso nella città di Roma cui hanno partecipato una folla di giovani incuriositi dal sesso in tutte le sue (vere) sfumature. Negli ultimi anni è diventata una stilista apprezzata e le sue creazioni – frustini in maglia, gioielli erotici e i classici articoli bondage – sono state utilizzate anche nei videoclip di star musicali come Lady Gaga.

“Nei miei corsi insegno una pratica esplorativa grazie alla quale tutto il corpo deve essere coinvolto. Nella trilogia, invece, tutto si riduce ai genitali di Christian Grey”: con queste parole la Vernon ha definito in modo chiaro il progetto 50 sfumature. E pur avendo un successo straordinario, i film tratti dalla trilogia lasciano trasparire la sensazione che tutto sia stato analizzato in modo superficiale, con l’intenzione di guardare agli incassi piuttosto che innalzare la sessualità verso confini ancora sconosciuti.

[Foto: Betony Vernon]