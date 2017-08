Carlo Verdone: ‘Se andiamo avanti così nessuno girerà più a Roma’

Girare un film a Roma non è impresa facile. Carlo Verdone, impegnato sul set del suo film Benedetta follia, commedia prodotta dalla Filmauro di De Laurentiis, parla al Corriere della Sera delle difficoltà vissute nel girare il film nella Capitale: “Per la Roma di oggi sono molto triste, è stata una grande città e ci vorrà tanto tempo perché si risollevi. Per girare un film, come sto facendo io al Pantheon, dobbiamo operare in orari improbabili, a negozi chiusi, altrimenti è un suq indecente”.

Una città che riflette i contrasti del mondo di oggi? Bendetta follia, diretto e interpretato da Verdone e scritto assieme a Nicola Guaglianone e Menotti, parla di donne, di un mondo sempre più confuso e senza punti di riferimento. Un mondo che, forse, Roma rappresenta nella sua veste attuale: “Se andiamo avanti così nessuna girerà più a Roma, afferma sempre Verdone. Il suolo pubblico costa tantissimo e i negozianti poi non ci vogliono. Per non parlare poi dell’iter burocratico che è spaventoso”.

A Roma “occorrono persone capaci che facciano davvero il bene comune”. Cosa buona e giusta ma difficile da mettere in pratica: “Certo quelli di Roma sono problemi atavici, ma, per fare solo un esempio, qualche giorno fa ho visto due pozze d’acqua a cielo aperto e mi sono chiesto perché non c’è qualcuno che corre subito a ripararle”. Verdone confessa poi di sentirsi triste nel rientrare in Italia da qualche città estera e cita l’esempio della Romania, dove, per aver “buttato una cicca per terra la polizia mi è saltata subito addosso”.

(Fonte: roma.corriere.it)

(Foto: velvetcinema.it)