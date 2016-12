In arrivo un nuovo cinepanettone nelle sale italiane Il 1 dicembre esce al cinema “Un Natale al Sud”, una commedia in salsa natalizia che vede alla regia l’esordiente Federico Marsicano e un cast che comprende Massimo Boldi, Biagio Izzo, Anna Tatangelo, Paolo Conticini, Debora Villa, Barbara Tabita, Enzo Salvi, Loredana De Nardis, gli youtuber Simone Paciello (Awed), Riccardo Dose, Giulia Penna, Ludovica Bizzaglia, Paola Caruso e l’attore-cabarettista Giuseppe Giacobazzi. Per Anna Tatangelo è il primo debutto come attrice al cinema. La cantante ha anche firmato il brano inedito “Un natale Italiano”, colonna sonora del film.

La trama. Il film parla di Peppino, un carabinierie milanese, e Ambrogio, fioraio napoletano, entrambi sposati e pronti a trascorrere il periodo natalizio nella stessa località turistica. Sarà proprio durante questa vacanza che le due famiglie si scontreranno sul tema dell’amore virtuale praticato dai rispettivi figli Riccardo e Simone, entrambi fidanzati con due coetanee, Giulia e Ludovica. Un amore mai praticato in carne e ossa visto che i quattro ragazzi non si sono mai incontrati dal vivo. Un tipo di relazione difficile da comprendere per i genitori dei ragazzi che decidono così di mettere fine a questo amore virtuale facendo partecipare i figli ad un evento annuale dedicato agli utenti di “Cupido 2.0”. Ed è qui che gli spettatori ne vedranno di tutti i colori, con lo scontro tra l’amore al tempo del web e quello di una volta. Chi vincerà?

(Foto: Ciociaria Report24)