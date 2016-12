Ecco il trailer de ‘La bella e la Bestia’, ed è di nuovo grande magia

La “Bella e la Bestia”, ed è di nuovo grande magia. Ieri è stato diffuso sui social l’atteso trailer del film “La Bella e la Bestia”. In poche ore le visualizzazioni hanno raggiunto cifre record. La nuova versione live-action arriverà nei cinema italiani il 16 marzo 2017, a ben venticinque anni di distanza dalla versione animata uscita negli Stati Uniti. Interpreti dei due personaggi principali, Belle e il Principe Bestia, saranno rispettivamente gli attori Emma Watson, già nota per il ruolo di Hermione nella saga di Harry Potter, e Dan Stevens. La regia della rivisitazione del classico Disney è di Bill Condon mentre la colonna sonora è firmata da Alan Menken, vincitore di otto premi Oscar, due dei quali vinti con il film d’animazione nel 1991.

Una storia incantata. È uno dei cartoni animati più acclamti della Disney e vincitore di ben due premi Oscar per la Miglior colonna sonora e Miglior canzone – Beauty and the Beast. La storia narra della giovane Belle, amante della lettura, curiosa e affascinante. Vive con suo padre Maurice, uno strampalato inventore di macchine, in un piccolo paesino finché un giorno si ritroverà imprigionata nel castello di un Principe trasformato in bestia per mano di un incantesimo di una strega. Qui Belle affronterà il Principe grazie all’aiuto del personale incantato del castello e succederà qualcosa di veramente magico.

