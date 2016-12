Emilia Clarke nel cast dello spinoff di Star Wars su Han Solo

Emilia Clarke, dal ruolo di Daenerys, nata dalla Tempesta, Khaleesi del Grande Mare d’Erba, la non bruciata, madre dei Draghi, distruttrice di catene in Il trono di spade, approda come protagonista femminile allo spinoff di Star Wars sulla vita di Han Solo.

Come annunciato da TV Line, l’attrice reciterà nel film insieme a Alden Ehrenreich e Donald Glover, che interpreteranno rispettivamente il giovane Han Solo e l’amico contrabbandiere Lando Calrissian. Tutti e tre gli attori hanno superato durissime selezioni, cominciate all’inizio del 2016, per ottenere l’importante ruolo. La Clarke ha avuto come rivali, tra le altre, Tessa Thompson, protagonista di Creed, Naomi Scott, che ha recitato nel film Power Rangers, Zoe Kravitz, Kiersey Clemons (Dope’s), Jessica Henwick (Game of Thrones) e Adria Arjona (Emerald City) prima di aggiudicarsi il ruolo con un finale provino avvenuto a Londra.

Il film sarà ambientato prima degli eventi di Star Wars: A New Hope, proprio come l’altro spinoff del franchise Rogue One che uscirà al cinema il prossimo mese. La produzione della nuova pellicola dovrebbe cominciare a gennaio del 2017 e dovrebbe uscire nei cinema a maggio del 2018. Le riprese del film non dovrebbero interferire con quelle della prossima stagione di Game of Thrones, la cui produzione dovrebbe concludersi per la fine dell’anno.

Quando l’attrice non è impegnata sul set della pluri-premiata serie della HBO, che si concluderà nel 2018 con l’ottava ed ultima stagione, ama spaziare con diversi ruoli cinematografici tra i quali il ruolo di Sarah Connor in Terminator Genisys, pellicola del 2015 e quello della protagonista in Me Before You.