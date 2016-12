Esce nei cinema Captain Fantastic, l’emozionante film con Viggo Mortensen

Captain Fantastic è il nuovo film scritto e diretto da Matt Ross in uscita il 7 dicembre in tutte le sale italiane, una pellicola incentrata sulle vicende della famiglia Cash ambientata nelle splendide foreste del Nord America. Viggo Mortensen interpreta Ben, un uomo che ha deciso di vivere a contatto con la natura e di costruire un tepee per i suoi sei figli. I giovani protagonisti di quest’avventura non hanno mai vissuto nelle grandi città e ogni giorno si sottopongono a un duro allenamento.

L’allestimento di un alloggio pratico, la caccia per procurarsi il cibo sono solo alcune delle tante preoccupazioni che i Cash affrontano durante il loro percorso di vita. Lo studio ai ragazzi è garantito da uno speciale programma messo a punto dallo stesso Ben e che li permette di mantenersi sempre aggiornati su argomenti come la storia, la scienza e la letteratura.

Presentato con successo lo scorso gennaio al Sundance Film Festival, in Captain Fantastic la vita di Ben subisce un duro contraccolpo dopo la morte della moglie. Abituati a una totale immersione nella natura, i ragazzi Cash costringono il loro genitore a ritornare nella cosiddetta “civiltà”. A bordo di un furgone, Ben e i suoi figli iniziano un lungo viaggio on the road, tipico della tradizione americana, per raggiungere la lontana Albuquerque.

Captain Fantastic è un’analisi lucida dei tempi moderni, ma riesce a creare grande empatia con lo spettatore. Le vicende della famiglia Cash non solo sono appassionanti, ma riescono a trasmettere un grande senso di unità e di apertura anche quando le posizioni sono contrastanti tra loro. Non è un caso, dunque, che Ben decida di lasciare lo stile di vita selvaggio che aveva imposto ai suoi figli per dar loro modo di trovare la propria strada.

Il tema principale di questo film, che affronta con serenità il giudizio del pubblico italiano, è proprio il legame che c’è tra questo padre atipico e i suoi giovani ragazzi. In questi tempi moderni, dove i rapporti famigliari sono sempre più asettici e l’incomunicabilità è divenuta un elemento purtroppo presente tra genitori e figli, Captain Fantastic può essere visto come una sorta di favola attualizzata.

I Cash dunque si confronteranno con i dilemmi della nostra epoca, con tutte le sue limitazioni, sociali e nei rapporti umani: insomma, proprio quel tipo di problematiche che avevano cercato di evitare. E se il messaggio morale di questo film resta straordinario, epica è l’interpretazione di Mortensen, attore che, forse, potrebbe ambire a conquistare una statuetta ai prossimi “Premi Oscar”.

