Fans scatenati: sembra che Sex and The City stia per tornare!

Che si parli del terzo film della saga Sex and The City o di una settima stagione dell’omonima serie tv non importa, le vicende della 4 ragazze newyorkesi che tanto hanno esaltato il pubblico potrebbero tornare.

A dirlo è proprio Sarah Jessicah Parker in un’intervista alla Press Association durante la quale, a precisa domanda sul tema risponde “non credo che nessuna di noi – riferendosi alle colleghe Kim Cattrall, Kristin Davis e Cynthia Nixon – abbia detto di no alla chiamata dei produttori”. L’indiscrezione non ha lasciato indifferenti i fans dell’amata serie tv, tutti si chiedono cosa potranno ancora raccontare le scatenate donzelle newyorkesi.

Ma dove le avevamo lasciate? Facciamo un brevissimo riassunto. La tanto amata serie televisiva chiude i battenti nel 2004 dopo sei stagioni di successo. I fan adorano le storie delle quattro emancipate amiche newyorkesi, che si destreggiano tra lavoro, carriera, uomini e eventi mondani, il tutto colorato da splendidi abiti e quello scenario pazzesco che è la città di New York. Dopo 4 anni, nel 2008, i produttori lanciano l’omonimo film “Sex and The City” dove la protagonista Carrie Bradshaw riesce finalmente a sposare il fascinoso e sfuggente Mr Big. Nel secondo film della saga invece le quattro amiche sono alle prese ognuna con i propri problemi: Carrie preoccupata dalla routine di un matrimonio forse troppo “normale”, Charlotte nonostante il suo ruolo di mamma così faticosamente conquistato, sembra non riuscire a gestire una bimba molto impegnativa. La paladina delle donne emancipate Samantha, dopo essersi lasciata con quel gran figo di Smith, diventata ormai una star di Hollywood, è alle prese con la menopausa e i suoi anni che avanzano. Miranda, invece, deve combattere per il suo ruolo di avvocato affermato contro un socio anziano non proprio facile.

Nonostante il successo di pubblico avuto negli anni delle serie televisive, grazie anche alla perfetta armonia dei temi toccati sempre di grande attualità, come l’emancipazione femminile, ma raccontati con leggerezza e spontaneità, non possiamo dire la stessa cosa dei film. Le quattro amiche sembrano essere interessate solamente al glamour e al lusso, senza però approfondire nulla di ciò che le aveva rese così tremendamente “Sex and The City”.

