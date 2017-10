Festa del cinema di Roma: ecco chi vedremo al festival capitolino

Si avvicina con una certa velocità la nuova edizione della festa del cinema di Roma, che quest’anno compirà 12 anni. Un festival ancora giovane, verrebbe da dire, ma che non ha certo paura di competere con eventi di portata maggiore. E sembra che sempre più registi e attori di fama internazionale siano attratti dalla cornice storica capitolina.

Anche questa volta, infatti, alla festa del cinema sfileranno tante celebrità: la stella più attesa è David Lynch. Il brillante e visionario regista statunitense, che ha diretto pellicole tra cui figurano “Velluto blu” e “Mulholland Drive”, che ritirerà il premio alla carriera. Tra gli altri, non mancheranno di calcare il tappeto rosso tra gli altri, gli attori Christoph Waltz, Jake Gyllenhaal e Ian Mckellen, così come l’attrice premio Oscar Vanessa Redgrave e i registi Xavier Dolan e Nanni Moretti.

Tra le pellicole, le più attese dovrebbero essere “Logan Lucky” di Steven Soderbergh, “The Only Living Boy in New York” di Mark Webb (noto per “500 giorni insieme” e i film di “The Amazing Spiderman”) e “Una questione privata” dei fratelli Taviani, che tornano dietro la macchina da presa a distanza di 2 anni dal precedente “Meraviglioso Boccaccio”. Tra film e documentari si contano ben 39 proiezioni complessive, spaziando da piccole produzioni di natura indipendente ad altre più “commerciali” e di respiro internazionale. In apertura il western “Hostiles” con protagonista uno degli attori più amati degli ultimi anni, Christian Bale.

Insomma, anche questa volta la festa del cinema di Roma si preannuncia ricchissimo di celebrità e, naturalmente, di cinema. Speriamo solamente che i film possano convincere a pieno pubblico e critica.

[fonti articolo: globalist.it, everyeye.it]

[foto: romacinemafest.it]