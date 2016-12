Hollywood: morta la celebre attrice Debbie Reynolds

Il 2016 è stato un anno particolarmente crudele nei confronti delle grandi star del cinema e della musica. Prince, David Bowie, George Michael sono solo alcuni dei nomi più celebri, in ambito musicale, che ci hanno lasciati. Anche il mondo del cinema ha pianto la dipartita di alcuni protagonisti di primo piano: a Gennaio se n’è andato uno dei migliori attori degli ultimi 40 anni, Alan Rickman, seguito dal grande regista italiano Ettore Scola, dall’attore Tony Burton e ancora, dal giovane Anton Yelchin, Gene Wilder e, non ultima, Carrie Fisher, attrice divenuta celebre per aver vestito i panni della principessa Leila in Star Wars.

Durante i preparativi del suo funerale, la mamma di Carrie, la celeberrima attrice Debbie Reynolds è rimasta vittima di un ictus a poco più di 24 ore dalla morte della figlia. Chi l’ha assistita, ha da subito descritto le condizioni della donna come “critiche” e, purtroppo, è deceduta poco dopo il ricovero in ospedale. A parlare della morte della grande star della TV e del cinema è stato il figlio, Todd, che ora si vede costretto a organizzare il funerale della sorella e della madre. Secondo l’uomo, le ultime parole pronunciate da Debbie sono state “voglio solo stare con Carrie”.

Secondo le testimonianze di alcune persone vicine alla famiglia Reynolds/Fisher, la donna era letteralmente “fuori di sé” in seguito all’infarto che ha stroncato il giorno di Natale l’amata figlia.

Debbie, che quest’anno aveva compiuto 84 anni, divenne una delle star più brillanti del firmamento di Hollywood, grazie soprattutto alla sua partecipazione al classico “Cantando sotto la pioggia”. Da lì in poi prese parte a un’infinità di produzioni cinematografiche e televisive, che rafforzarono il suo status di diva.

Se la carriera andò avanti a gonfie vele per molti anni, lo stesso non si può dire del rapporto con la figlia Carrie, descritto dalla stessa come travagliato.

Con la morte di Reynolds se ne va una delle ultime grandi attrici che conobbero il massimo splendore di quell’universo a sé stante chiamato Hollywood.

