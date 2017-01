James Bond: la saga riunirà Christopher Nolan e Tom Hardy?

Quella di 007 è una delle saghe più famose e longeve della storia del cinema. Il primo film sull’agente James Bond uscì addirittura nel 1962 e vantava un certo Sir Sean Connery come attore protagonista. Dal ’62 di acqua sotto i ponti ne è passata molta e molti sono stati gli attori che hanno vestito i panni dell’agente segreto più famoso del mondo: alcuni di essi hanno svolto un lavoro encomiabile (Roger Moore, lo stesso Connery e, più recentemente, Daniel Craig), altri hanno incontrato maggiori difficoltà, uno su tutti Pierce Brosnan.

Con l’abbandono di Craig, in molti si chiedevano chi potesse vestire i panni di Bond: di nomi in questo ultimo periodo se ne sono fatti molti, ma uno più di altri sembra stuzzicare la fantasia dei fan della saga e dei produttori. L’attore a cui ci stiamo riferendo è Tom Hardy, non proprio un novellino per quanto riguarda il grande schermo. Hardy, infatti, è generalmente considerato uno dei migliori attori della sua generazione e ha all’attivo alcune pellicole ad alto tasso di azione, tra le quali figurano Bronson, Revenant e, in ordine cronologico, Inception, Il cavaliere oscuro e Dunkirk, tutti e tre firmati niente meno che da Christopher Nolan.

Perché soffermarsi proprio sulle opere di Nolan? Semplice, perché oltre alla dipartita di Daniel Craig, i produttori di 007 sarebbero alla ricerca di un valido sostituto di Sam Mendes, regista dell’ultimo “Spectre”. Il nome di Nolan sarebbe stato preso ampiamente in considerazione, sia per la sua arcinota bravura dietro la macchina da presa, sia per l’amicizia che lo lega da anni a Tom Hardy.

Insomma, si attendono ancora notizie certe al 100%, ma laddove Nolan e Hardy venissero confermati, i fan di 007 avrebbero davvero di che gioire.

[fonti articolo: intelligonews.it, movieplayer.it]

[foto: blog.screenweek.it]