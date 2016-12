“La cena di Natale”: nelle sale il nuovo film con Laura Chiatti e Riccardo Scamarcio

Il film “Io che amo solo te” del 2015, firmato da Marco Ponti, con protagonisti Laura Chiatti e Riccardo Scamarcio, è stato uno dei grandi successi italiani dello scorso anno. Sull’onda del successo riscosso, il regista ha deciso di girare il seguito della pellicola e “La cena di Natale” è finalmente pronto a debuttare nei nostri cinema.

Il film, girato nella cornice di Polignano a Mare, vede riunito buona parte del cast: oltre ai due protagonisti, torna anche Michele Placido nei panni di Don Mimì. La sceneggiatura, curata dal regista, vede i protagonisti impegnati in un cenone pre-natalizio in cui ne succedono di tutti i colori, tra sfuriate e risate. Gli ingredienti per replicare il successo del predecessore ci sono già tutti: il personaggio di Matilde che ha un affaire amoroso con Don Mimì, Ninella che allo stesso tempo ha una relazione clandestina con lo stesso Don Mimì e vuole conquistarlo davanti a tutti e ancora Damino (Riccardo Scamarcio) che oltre ad aver messo incinta Chiara (Laura Chiatti), forse sarà anche padre di un altro figlio. A fare da cornice -e che cornice!- ci sono la 17enne Nancy (Angela Semerano), per la quale la verginità è il più grande valore da mantenere intatto nella vita, l’avvocato gay Orlando, interpretato da Eugenio Franceschini, che, mentre è corteggiato da Mario, sta tentando in ogni modo di avere un bambino con la sua migliore amica che però…è lesbica. Quest’ultima, Daniela, è interpretata nientemeno che dalla supermodella di fama internazionale Eva Riccobono.

Insomma lo avrete capito: in “La cena di Natale” l’obiettivo primo è ridere, tra stereotipi trattati in maniera mai banale e situazioni al limite del grottesco.

[fonte articolo: ilgiornale.it, brindisireport.it, ilsussidiario.net]

[foto: youtube.com]