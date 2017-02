Los Angeles: Oscar per gli italiani Bertolazzi e Gregorini

L’Italia festeggia con due Oscar. L’evento più atteso dal sistema cinematografico americano e mondiale si è chiuso e l’Italia ha portato a casa due Oscar per il Miglior trucco andate ad Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini e Christopher Nelson per ‘Suicide Squad’. Questo il ringraziamento di Bertolazzi dopo aver conquistato l’ambita statuetta: “Io sono italiano, questo Oscar è per tutti gli immigrati”.

Il tweet di Gentiloni. Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, si è congratulato con Bertolazzi e Gregorini via Twitter: “Peccato per Fuocoammare, congratulazioni a Bertolazzi e Gregorini #Oscars2017 allo stile italiano”. Il premier ha voluto ricordare anche il lavoro di Rosi, il film sugli sbarchi dei migranti a Lampedusa, unico italiano in gara candidato come miglior documentario. A vincere il premio di questa categoria è stato il documentario ‘O.J. Made in America’ di Ezra Edelman, dedicato alla vita dell’ex giocatore di football O.J. Simpson.

Gianfranco Rosi: “Il film documentario ha finalmente assunto un valore universale“. Pur non avendo vinto, Rosi ha voluto ribadire l’importanza di quanto realizzato: “Sono felicissimo di questo meraviglioso viaggio durato un anno. E’ stato davvero incredibile. Il film documentario ha finalmente assunto un valore universale. Grazie a Pietro (Bartolo, il medico che da anni salva vite a Lampedusa ndr.), a Samuele (il bambino protagonista del film ndr), a Lampedusa e a tutti coloro ci hanno accompagnato in questo viaggio a partire dai produttori“.

