Nuovo trailer per la saga di Star Wars: sta per arrivare Gli Ultimi Jedi

La serie ideata nei lontani anni Settanta da un giovane George Lucas sta per tornare. Il prossimo 13 dicembre, infatti, in tutti i cinema italiani uscirà l’ottavo capitolo di Star Wars. Il titolo, conosciuto da tempo, è Gli Ultimi Jedi, sequel di Il Risveglio della Forza, film uscito nel 2015.

In rete è stato diffuso il trailer ufficiale di questa attesissima pellicola. Il regista, Rian Johnson, che si è occupato anche della sceneggiatura del film, ha rivolto un appello ai fan sui social, spiegando loro di non guardarlo per evitare spoiler legati al precedente capitolo.

Nel trailer, infatti sono mostrate alcune scene legate a Il Risveglio della Forza e al personaggio di Ray, interpretato dall’attrice britannica Daisy Ridley. In questo promo sembra siano rivelati alcuni dettagli importanti sull’evoluzione di Ray e del suo incontro con Luke Skywalker che, per chi non ha visto il settimo capitolo, sarebbe meglio ignorare.

Nel cast di questa nuovo film legato alla saga di Star Wars tornano alcuni protagonisti molto amati dal pubblico: da Poe Dameron, pilota dell’Alleanza interpretato da Oscar Isaac, al coraggioso Finn, uno degli assaltatori imperiali portato sul grande schermo dal bravo John Boyega.

Per quanto riguarda il cast femminile, una menzione speciale va a Lupita Nyong’o che, ne Gli Ultimi Jedi, torna a interpretare Maz Kanata, l’aliena che vive sul lontano pianeta Takodana. E, parlando di prime donne, non si può non ricordare Carrie Fisher, attrice che ha dato volto e anima alla Principessa Leia della prima trilogia di Star Wars, purtroppo scomparsa lo scorso dicembre a Los Angeles.

La Fisher è morta prima di completare le riprese, ma è ritornata sullo schermo grazie alla tecnologia digitale. Una sorta di “seconda vita” per uno dei personaggi più amati dai fan della serie di George Lucas. In questo capitolo ci sarà anche l’esordio di un attore che non ha certo bisogno di presentazioni: stiamo parlando di Benicio Del Toro che, ne Gli Ultimi Jedi, gli è stato affidato il ruolo di DJ, un hacker dall’oscuro passato che tornerà anche nel prossimo capitolo.

Già, perché se Gli Ultimi Jedi arriverà nelle sale italiane il prossimo 13 dicembre, la grande avventura di Star Wars non si ferma di certo qui. Tra due anni, infatti, è prevista l’uscita del nono e ultimo capitolo della terza trilogia, film che sarà affidato alla sapiente regia di J.J. Abrams.

