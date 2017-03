Premi Oscar: Theron troppo scollata viene censurata dalla TV iraniana

Simbolo universalmente riconosciuto di bellezza femminile e inarrivabile talento dell’industria cinematografica americana, Charlize Theron è una delle migliori attrici degli ultimi 20 anni. Le sue performance, su tutte quella di “Monster”, sono state spesso lodate da pubblico e critica.

Charlize non è, però, solo un’attrice brava e bella, è anche una donna attivissima nel sociale ed è spesso in prima linea nella difesa dei diritti dei meno fortunati.

Si diceva prima che Theron sia anche una donna dal fascino indiscutibile: cosciente della propria bellezza, Charlize non ha mai avuto vergogna nel mostrare, sempre con infinita classe, il suo fisico e ciò è accaduto anche durante l’ultima cerimonia dei premi Oscar. L’attrice ha indossato un vestito dalle tonalità verdi cangiante e luminoso, che lasciava scoperte le spalle e aveva un profondo scollo, che metteva ancor più in risalto le sue forme: nulla che scadesse nella volgarità, logico, eppure qualcuno ha avuto molto da ridire circa le scelte stilistiche della star sudafricana. La TV iraniana, infatti, ha deciso di censurare l’immagine di Charlize, ritenuta forse troppo osé: la Labour News Agency ha posto delle posticce macchie nere sul corpo dell’attrice, che si trovava sul palco per premiare il film iraniano “Il cliente”, vincitore del premio al miglior film straniero.

A cadere vittima della censura non è stata solo Theron, poiché la stessa sorte è toccata anche all’astronauta/imprenditrice Anousheh Ansari. La donna si trovava alla cerimonia per ritirare il premio: il regista de “Il cliente”, Asghar Farhadi (già autore, tra gli altri, del superbo “Una separazione”) era assente in segno di protesta contro il muslim ban voluto dal governo Trump.

Il comportamento assunto dalla televisione iraniana oltre ad apparire esagerato sotto ogni punto di vista, mostra come il paese abbia ancora molta strada da percorrere, affinché le donne possano finalmente essere libere di vestire e comportarsi come meglio credono.

[fonte articolo: gazzettadiparma.it, corriere.it, ilsecoloxix.it]

[foto: nme.com]