Quentin Tarantino è a lavoro su un nuovo film

A cinquantaquattro anni Quentin Tarantino è pronto a tornare dietro la macchina da presa. Dopo il grande successo di critica e pubblico raccolto con il western “The hateful eight”, i fan del regista si stavano chiedendo quando il loro beniamino sarebbe tornato nelle sale cinematografiche.

La risposta è arrivata poche ore fa, quando l’Hollywood Report ha confermato che Tarantino sarebbe a lavoro su un film basato sull’omicidio avvenuto nella casa di Sharon Tate, guidato dalla mente del killer statunitense Charles Manson. Nella strage, oltre all’ex moglie di Roman Polanski che era incinta, persero la vita anche altre tre persone.

Non si sa ancora molto sul progetto, che è ancora in fase di sviluppo, ma qualcuno ha già azzardato qualche nome: il cast dovrebbe infatti essere di primissimo ordine. Tra i papali attori e attrici che prenderanno parte al film figurano il premio Oscar Brad Pitt (che già in passato ha collaborato con il regista in “Bastardi senza gloria”), l’attrice premio Oscar Jennifer Lawrence e la splendida Margot Robbie, diventata celebre grazie al suo ruolo in “The Wolf of Wall Street”, nel quale ha recitato al fianco di Leonardo Di Caprio.

La scelta di raccontare una storia tanto controversa e che ha causato forti reazioni da parte dell’opinione pubblica dimostra, ancora una volta, come Quentin Tarantino sia uno dei registi più acuti e brillanti che siano oggi in circolazione. Ora bisognerà solamente attendere l’arrivo del 2018, anche perché pare certo che il film non veda la luce prima del prossimo anno.

