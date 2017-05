Raz Degan e Luca Argentero insieme per un film documentario

Dall’Isola dei Famosi al documentario con Luca Argentero. L’ex naufrago israeliano sta cercando sostenitori per realizzare il documentario “The last shaman” e tra questi spunta il nome di Luca Argentero. Raz Degan si è gettato alle spalle l’avventura sull’Isola, dove ha conquistato il titolo di vincitore, ed ora punta a realizzare la sua opera con l’aiuto in qualità di produttore esecutivo di Luca Argentero. L’attore piemontese, tra i partecipanti della terza edizione del Grande Fratello 2003, ha lavorato come modello e attore e figura tra i produttori esecutivi del documentario di Degan assieme a John Battsek e Giancarlo Canavesio.



Raccolta fondi su Kickstarter. Al fine di realizzare il documentario, Degan e Argentero si sono rivolti a Kickstarter, una piattaforma web di finanziamento collettivo per progetti creativi legati al cinema, ai videogiochi, alla musica, al teatro, ai fumetti ed altro ancora. Al momento, per il documentario “The last shaman”, sono stati raccolti quasi 40mila dollari, la cifra utile per poter concretizzare il progetto audiovisivo dopo ben cinque anni di lavoro. Per saperne di più sul documentario “The last shaman”, si può visitare la pagina dedicata sul sito web www.kickstarter.com

A Luca Argentero e Raz Degan non resta che fare tanti auguri per questo nuovo progetto!

(Foto: Kickstarter)