Sembra che stia per tornare un nuovo film di Twilight

Robert Pattinson è un personaggio amatissimo dal pubblico femminile che ha potuto ammirarlo nella serie di Twilight e nel corso di cinque appassionanti film tratti dagli stupendi romanzi di Stephenie Meyer. L’attore inglese recentemente ha preso parte all’Annual GO Campaign Gala, un evento benefico creato per raccogliere fondi da utilizzare per i bambini poveri, e sembra che possa davvero indossare di nuovi i panni di Edward Cullen.

L’indiscrezione è nata osservando meglio il nuovo look che Pattinson ha sfoggiato per i suoi fan. Privo della folta barba con cui si era mostrato in pubblico negli ultimi mesi, l’attore ha perfino rivelato una carnagione piuttosto pallida, quindi perfettamente in linea con il personaggio vampiresco di Cullen, e uno sguardo più magnetico del solito. Può bastare tutto questo a ipotizzare che sia in produzione un nuovo capitolo di Twilight?

Inoltre il suo taglio di capelli sembra molto simile a quello sfoggiato durante la lavorazione dei film di Twilight, ma si tratta solo di rumor, forse nati sulla scia di quanti vorrebbero rivedere al cinema le avventure di Cullen e, soprattutto, chi spera ancora che lui possa ritornare insieme a Kristen Stewart, attrice che nella serie interpretava la dolce Isabella Swan.

Robert e Kristen, oltre a lavorare insieme, sono stati fidanzati per alcuni mesi prima che entrambi decidessero di lasciarsi, con grande sgomento dei loro numerosi fan. In seguito Pattinson ha iniziato una storia d’amore con la cantante inglese FKA Twigs che, stranamente, non era presente all’evento di beneficenza. E sul web è sorta spontanea una domanda: se fosse confermata la notizia di un nuovo episodio di Twilight, la Twigs sarebbe contenta di lasciar condividere al suo fidanzato il set insieme alla sua ex?

Pattinson e la Twigs avrebbero dovuto sposarsi lo scorso anno ma hanno rinunciato alle nozze per motivi che non sono stati del tutto chiariti, anche se i soliti ben informati hanno ipotizzato che il matrimonio non sia stato celebrato per i rapporti non proprio idilliaci tra Robert e sua suocera. Nonostante ciò lui e Twigs hanno ritrovato l’intesa di un tempo: la coppia, infatti, è stata recentemente fotografata durante una cena in un ristorante di New York smentendo, di fatto, qualsiasi crisi.

Gossip a parte, sul red carpet dell’Annual GO Compaign Gala sono intervenuti personaggi noti come Ewan McGregor e Courtney Love, ma gli occhi erano puntati solo su Pattinson che, nonostante il trascorrere degli anni, non ha perso niente del suo fascino. Che sia veramente un vampiro?

[Foto: Stuff.co.nz]