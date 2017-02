Super Bowl 2017: gli spot pubblicitari, trailer e la performance di Lady Gaga

Lo spazio pubblicitario per 30 secondi di spot da trasmettere durante il Super Bowl è costato fino a cinque milioni di dollari, un prezzo (forse) ragionevole, se si considera che a guardare l’evento sportivo sono più di 100 milioni di persone, ma quali sono le pubblicità che quest’anno hanno fatto commuovere o indignare l’America e quali trailer sono stati rilasciati in questa costosa occasione? Oltre ad elencarvi qui sotto una selezione dei migliori spot e promo per serie TV e film di prossima uscita, cliccando su questo link potrete anche vedere l’attesissima performance di Lady Gaga che, contrariamente a quanto molti pensavano, visto il complicato clima politico nel paese, è stata sorprendentemente “politically correct” e soprattutto ha scelto di trasmettere un messaggio di unità e di intrattenere, esattamente come nello scopo della prestigiosa piattaforma offertale.

Come avrete modo di constatare, molti dei prodotti commercializzati, hanno invece scelto di affrontare il tema dell’immigrazione ed alcuni spot hanno scatenato l’indignazione dei sostenitori di Trump che, come nel caso della Budweiser, hanno immediatamente dato vita ad una campagna sui social media per boicottare il prodotto un espediente che dall’elezione del nuovo Presidente è già stato usato più volte, peraltro con molta poca fortuna.

Budweiser, “Born The Hard Way”

Coca Cola, America the Beautiful”

84 Lumber, “The Entire Journey”

It’s a 10 Haircare, “Super Bowl Commercial”

Squarespace, “Calling JohnMalkovich.com”

Audi, “Daughter”

Intel, “Brady Everyday”

Airbnb, “#weaccept”

Bai, “Big Game Ad Starring Justin Timberlake and Christopher Walken”

Tra i trailer più attesi per la televisione, quello della seconda stagione di Stranger Things, il successo firmato Netflix che comincia con un omaggio agli amatissimi Eggo di Eleven in uno spot pubblicitario vintage. Tra mostruose apparizioni, decisamente più minacciose di quelle viste nella prima stagione e costumi dei Ghostbuster, arriva però anche la brutta notizia: la seconda stagione della serie debutterà solo ad Halloween 2017, cioè ad ottobre. L’attesa è ancora davvero molto lunga!

Per quanto concerne invece il cinema durante il Super Bowl sono stati mostrati alcuni nuovi teaser, il più atteso dei quali era quello di The Guardians of the Galaxy Vol. 2 con protagonisti Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Kurt Russell e, naturalmente, l’adorabile Baby Groot, che uscirà in Italia il 25 aprile 2017, precedendo l’uscita Americana di qualche giorno , che è invece prevista per il 5 maggio.

Poi è stata la volta dei Pirati dei Caraibi 5, la vendetta di Salazar nel cui teaser, proprio negli ultimi momenti viene mostrato il personaggio di Johnny Depp, il famigerato Capitano Jack Sparrow che affronterà questa volta il cattivissimo capitano Salazar, interpretato da Javier Bardem, per sconfiggere il quale dovrà trovare il leggendario Tridente di Poseidone con l’aiuto di Carina Smyth (Kaya Scodelario) ed Henry (Brenton Thwaites). Il film uscirà in Italia il 24 maggio 2017.

Non poteva mancare il promo del nuovo film della Paramount, Baywatch con Dwayne Johnson nel ruolo di Mitch Buchannon (interpretato da David Hasselhoff nella serie televisiva a cui il film è ispirato) e Zac Efron in quello di Matt Brody. Seth Gordon (Horrible Bosses) è il regista del remake, che vede nel cast anche Alexandra Daddario, Kelly Rohrbach, Priyanka Chopra e la cattivissima Victoria Leeds. Il film uscirà in Italia il 19 maggio 2017.

Ultimo, ma non ultimo, il trailer di The Fate of the Furious, con un’affascinante Charlize Theron, nel ruolo di Cypher, che convince con la seduzione Dom (Vin Diesel) a darsi al crimine, mettendolo contro i suoi amici. Dwayne Johnson torna nel ruolo di Hobbs il quale, secondo il promo “ha preso una pericolosa china.” Nella pellicola diretta da F. Gary Gray ritroveremo anche Michelle Rodriguez, Jason Statham, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky Kurt Russell, mentre tra le nuove leve vedremo Helen Mirren, Scott Eastwood e Kristofer Hivju. Il film debutterà in Italia a metà aprile.

Giusto per non dimenticare che il Super Bowl è anche un evento sportivo ricordiamo che a vincere la sfida tra i New England Patriots e gli Atlanta Falcons, sono stati i Patriots per 34 a 28.