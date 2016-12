TOP 10 film da vedere in una piovosa giornata invernale

Fuori piove, è quasi inverno e non avete la benché minima voglia di uscire. State pensando a cosa fare per passare un po’ di tempo senza annoiarvi? Beh, perché non vedere un film allora? Magari qualche grande classico, adatto al clima rigido.

Ecco qui una TOP 10 di film da vedere in una piovosa giornata invernale:

01- I Goonies. Beh, è in assoluto il film manifesto dei ragazzini cresciuti tra gli anni ’80 e gli anni ’90. Firmato da Richard Donner e prodotto niente meno che da sua maestà Steven Spielberg, questo film d’avventura può dare una marcia in più alle giornate uggiose.

02- Inception. Inception di Christopher Nolan è uno dei film più celebrati degli ultimi 10 anni. La trama complessa, gli effetti speciali mozzafiato e le grandi interpretazioni del cast (tra cui figurano le superstar Leonardo Di Caprio e Marion Cotillard) non vi lasceranno di certo con l’amaro in bocca.

03- Rush. Volete aggiungere un pizzico di adrenalina a questi scuri giorni freddi e piovosi? Allora Rush, di Ron Howard fa davvero al caso vostro. Il film parla della rivalità tra Niki Lauda e James Hunt. Lodata da pubblico e critica, la pellicola non mancherà di tenervi attaccati allo schermo per tutta la sua durata.

04- Rambo. Il classico dei classici, almeno tra i film di guerra/azione. Le gesta di John Rambo sono diventate ormai storiche, grazie all’interpretazione di Sylvester Stallone e alla potente regia di Tod Kotcheff.

05- Quei bravi ragazzi. Assieme al “Padrino” e a “C’era una volta in America”, “Quei bravi ragazzi” rimane uno dei gangster movie più belli e riusciti di sempre. Sdraiati sotto una coperta, con al fianco una tazza di tè fumante, questo film vi regalerà 2 ore e 26 minuti di emozioni continue. D’altra parte la regia è di un certo signor Martin Scorsese e tra il cast figurano attori come Joe Pesci, Robert De Niro e Ray Liotta.

06- Il favoloso mondo di Amélie. Commedia dolce/amara francese, questo “Il favoloso mondo di Amélie” è senza dubbio alcuno uno dei film più belli di sempre. La pellicola, scritta e diretta da Jean-Pierre Jeunet, vede la partecipazione, nei panni di Amélie, di Audrey Tautou. Se non lo avete ancora visto, fatelo subito!

07- Colazione da Tiffany. C’è davvero qualcosa da aggiungere? Un film talmente iconico che il titolo dice tutto. Il capolavoro di Blake Edwards a suo tempo convinse tutti e oggi viene ancora visto come uno dei grandi classici del cinema. Audrey Hepburn, nei panni di Holly, è più splendente che mai.

08- C’era una volta il West. Ecco un po’ d’Italia. “C’era una volta il West”, peplum spaghetti western firmato dall’immortale Sergio Leone, compare continuamente nelle classifiche dei film più belli di sempre e contiene alcune delle scene più celebri della settima arte. A condire il tutto ci pensano le interpretazioni irripetibili della splendida Claudia Cardinale e dei grandi Henry Fonda, Jason Robards e Charles Bronson. Le musiche del maestro Ennio Morricone, poi, aggiungono un pizzico di magia.

09- Alien. Ossia uno dei film di horror fantascientifico più famosi di sempre. Alien ha letteralmente riscritto le regole dell’horror ed è visto come uno dei più fulgidi esempi di blockbuster di qualità. La sinergia tra Sigourney Weaver e Ridley Scott ha dato risultati fantastici. L’atmosfera dark è davvero adatta a questo periodo dell’anno.

10- Matrix. Anche in questo caso parliamo di fantascienza, atmosfere fredde e un immaginario dark adattissimo al periodo in cui siamo. Matrix è diventato un vero e proprio fenomeno di culto e ha reso i gemelli Wachowski delle celebrità ad Hollywood.

Insomma, ora avete un bel po’ di film da poter vedere durante queste fredde e piovose giornate invernali.

