A New York in vendita 10 opere d’arte di valore inestimabile

Christie’s e Sotheby’s sono due delle case d’asta più note e importanti del pianeta e hanno all’attivo le vendite di alcune delle opere d’arte più belle e celebri della storia. A New York, anche quest’anno, i due giganti delle aste daranno spettacolo, mettendo in vendita, tra le altre, 10 opere d’arte con un valore stimato di oltre 200 milioni di dollari.

Ma quali sono queste gemme artistiche? Scopriamolo insieme:

1. Femme assise, robe bleue di Pablo Picasso.

Appartenuto a Paul Rosemberg, rubato dai nazisti, il quadro che ritrae Dora Maar è passato di mano in mano, ma la sua bellezza è rimasta intatta. Il suo valore? Tra i 35 e i 50 milioni di dollari.

2. Das blasse Mädchen mit Grauen Zopfen di Alexej Von Jawlensky

Ha visto la vita nel 1916 e tra i suoi proprietari la più celebre è stata di certo l’immortale Greta Garbo. Il suo valore non raggiunge quello dei dipinti di Picasso, ciò nonostante le quotazioni viaggiano tra il milione e il milione e mezzo di dollari.

3. La route de Vétheuil, effet de neige di Claude Monet.

Tra i pittori “presenti”, assieme a Picasso, è uno dei più celebri e celebrati. Dipinto nel 1879, il quadro del padre dell’impressionismo ha raggiunto la ragguardevole cifra valutativa di 10/15 milioni di dollari.

4. Ritratti di George Dyer a firma del grande Francis Bacon

Non mancherà anche l’arte moderna: è in vendita, infatti, anche un trittico di ritratti di George Dyer a firma del grande Francis Bacon, che è anche una delle opere valutate di più: si arriva infatti a parlare di cifra che dovrebbero aggirarsi attorno ai 70 milioni di dollari, 20 milioni in più di Femme assise, robe bleue di Picasso.

5. Leda e il cigno di Cy Twombly

Si piazza nelle posizioni più alte per le valutazioni: si presume infatti che la tela dell’artista sia valutata tra i 35 e i 55 milioni di dollari.

6. In the Wings, Basquiat

Sempre in tema di arte moderna, non mancherà neanche Jean-Michel Basquiat, che con In the Wings ha raggiunto 5/7 milioni di dollari. Poco rispetto a una sua tela venduta l’anno scorso per la ragguardevole cifra di…50 milioni di dollari!

7. Untitled di Rudolf Stingel

L’Italia sarà rappresentata da Rudolf Stingel: dell’artista italiano, che da anni vive negli Stati Uniti, sarà messa all’asta l’opera Untitled, datata 2012. Sotheby’s ha valutato il pezzo tra i 5 e i 7 milioni di dollari.

8. Buste de Diego

Ancora Italia con Alberto Giacometti: dello scultore scomparso nel 1966 sarà messa in vendita Buste de Diego, una scultura rappresentante suo fratello. Il prezzo è contenuto: solo 15 milioni.

9. La pianista di George Braque.

Aassieme a Picasso fondò il movimento artistico del cubismo, andrà all’asta con un prezzo compreso tra i 6 e gli 8 milioni di dollari.

10. Fine dei lavori di Lyonel Feininger

Stessa valutazione de La pianista per Fine dei lavori di Lyonel Feininger, che però potrebbe subire forti aumenti.

Insomma, se avete qualche milione da spendere in opere d’arte, potreste fare un pensierino su questi capolavori.

[fonti articolo: corriere.it, artslife.com]

[foto: artslife.com]