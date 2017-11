Louvre: inaugurata dopo 10 anni la sede di Abu Dhabi

Apre dopo 10 anni il Louvre versione araba. Sabato 11 novembre 2017 sarà inaugurato il Louvre ad Abu Dhabi. Il museo racconta al visitatore la storia della civilizzazione in un percorso, composto da 23 sale, che segue cronologicamente i temi fondanti della storia umana: la nascita e la maternità, la morte, la religione, potere e commerci fino ad arrivare alle creazioni più importanti della storia dell’arte, soprattutto quella francese. La firma del progetto è dell’archistar francese Jean Nouvel.

Presenti 300 opere provenienti dal Louvre e musei francesi. Nel museo, che si propone come luogo di unione e tolleranza fra i popoli, dove non vi è spazio per temi quali guerra e terrorismo, sono presenti ben 300 opere fra reperti archeologici, manufatti, libri, pitture e installazioni contemporanee. Molte di queste provengono dal Louvre e da musei francesi. Parigi, per il giorno dell’inaugurazione, ha deciso di inviare alcuni suoi capolavori, tra i quali il Ritratto di Dama di Leonardo.

Manuel Rabaté, direttore del museo, parla del museo come di un luogo in cui è possibile, per il visitatore, scoprire l’origine della sua cultura e le connessioni con quella degli altri paesi. Un investimento dal valore di poco più di un miliardo di euro ed un accordo per la cessione del marchio Louvre con il governo francese che durerà 30 anni e sei mesi (l’accordo è del 2008). Le istituzioni francesi continueranno a prestare le loro opere al museo di Abu Dhabi fino all’11° anno dall’apertura.

(Foto: Inexhibit)