BergamoTOONS: la grande festa dell’animazione mondiale a giugno in Italia

Dal 22 al 24 Giugno 2017 Bergamo diventerà per 3 giorni la capitale mondiale del cartoon grazie a BergamoTOONS: la prima edizione di una rassegna costellata di eventi, conferenze, proiezioni e mostre dedicati al cinema di animazione, tutto rigorosamente a ingresso libero.

Il fil rouge della manifestazione sarà l’humour, un taglio che contraddistingue tante delle opere animate di Bruno Bozzetto, il regista e cartoonist bergamasco vero “peso massimo” del settore e Presidente Onorario dell’Associazione BergamoTOONS. A fargli visita da Hollywood l’amico e collega David Silverman, il regista che 30 anni fa (il 19 aprile 1987) portò in TV i primi episodi de I Simpson animando i disegni del cartoonist Matt Groening fin dalla prima puntata del serial. Il sessantenne Silverman è uno dei giganti della scena internazionale: fra i film che portano la sua firma, il capolavoro Pixar Monster & Co. (2001, co-regista con Pete Docter) e I Simpson – il film (2007), che Silverman presenterà a Bergamo sabato 24 in una spettacolare proiezione pubblica all’aperto sugli spalti delle cinquecentesche mura venete.

“Non potevamo augurarci ospite migliore per il battesimo di BergamoTOONS” sottolinea Federico Fiecconi, direttore artistico della rassegna: “David Silverman incarna in sé, come pochi altri autori, alcuni degli aspetti peculiari dell’animazione che intendiamo celebrare a BergamoTOONS: autorialità spiccata, unita a una sfrenata carica di irriverente e trasgressiva spettacolarità. Un autore solare e divertente nelle opere filmiche come nella musica che ama suonare con la sua tuba, da cui non si separa mai”.

Scopo di BergamoTOONS è anche quello di fornire ai giovani strumenti utili a poter intraprendere una carriera nel mondo dell’animazione, attraverso incontri introduttivi, conferenze, workshop e master class. Al centro dell’attenzione la scrittura, i linguaggi, i temi, le tecniche e le tecnologie produttive del cinema animato e come questi elementi si sintetizzano nei prodotti di intrattenimento puro, nell’animazione divulgativa, nella comunicazione, negli spot pubblicitari.

Immagini © MATT GROENING – THE SIMPSONS TM&© 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved

Venerdì 23 giugno, in particolare, sarà il vero e proprio Simpson day: al mattino, l’Università ospiterà il dibattito Fenomeno Simpson con esperti e addetti ai lavori, impreziosita dalle testimonianze “dal set” di Silverman e dell’animatrice bolognese Silvia Pompei, in arrivo appositamente da Hollywood; a seguire, a fine mattinata, vernissage della spettacolare esposizione inedita L’Arte dietro le quinte de I Simpsons, che rivelerà al mondo decine di artwork originali utilizzati per produrre il serial della Fox.

L’obiettivo è incuriosire e informare su un mondo ad alto tasso di creatività e di imprenditorialità, punto di incontro di una varietà di arti e mestieri, con l’obiettivo di stimolare nuove professionalità orientandole verso una specializzazione nel settore, favorendo momenti di incontro tra le aspirazioni dei giovani e i protagonisti affermati del mondo dell’animazione. Una missione che troverà il suo epicentro nel complesso di Sant’Agostino dell’Università degli Studi di Bergamo, in Città Alta, sede degli incontri e delle conferenze di BergamoTOONS e che culminerà nella lectio magistralis di David Silverman, appuntamento clou di sabato 24 Giugno ospitato nella prestigiosa cornice dell’Aula Magna.