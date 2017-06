BergamoToons: l’arte del cinema di animazione con humor

Appuntamento con i cartoon più amati di ieri e di oggi a Bergamo per la prima edizione del Festival BergamoTOONS da giovedì 22 a sabato 24 giugno 2017, per scoprire da vicino il magico mondo del cinema di animazione con i fuoriclasse del settore, chiamati a raccolta dall’Associazione BergamoTOONS di cui è Presidente Onorario Bruno Bozzetto.

In pochi mesi l’Associazione ha organizzato una Festa/Festival dalla doppia anima: con eventi per il pubblico più ampio e quella riservata ai talenti in formazione.

Il direttore artistico Federico Fiecconi, ha studiato un cartellone ricco di eventi, conferenze, workshop, proiezioni e mostre dedicato al pubblico più vasto: dai bambini agli adulti, appassionati e collezionisti di storie animate.

Presenti i grandi maestri d’animazione: David Silverman, regista e animatore de I Simpson, Silvia Pompei, l’italiana alla Fox, animatrice de I Simpson e Jean Thoren, autrice e presidente di Animation Magazine. Tra i cartoonist di spicco Simone Albrigi, in arte Sio e Joshua Held .

Da non perdere le due mostre “L’Arte di Allegro non troppo” alla GAMeC, la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea e la mostra “The Simpson: l’arte dietro le quinte”, una spettacolare raccolta di oltre 100 bozzetti e originali utilizzati per produrre il celebre serial della Fox.

Immagini © MATT GROENING – THE SIMPSONS TM&© 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

Il benvenuto agli ospiti internazionali avverrà la sera di MERCOLEDì 21 GIUGNO con un “fuori salone” speciale all’ex monastero di Astino, dove alle 21:00 BergamoTOONS porterà nella notte della festa della musica e del solstizio d’estate e nell’ambito di Astino Estate l’evento “Jammin’ the Simpsons’ Way” con la Vent Symphony Orchestra: un vero concerto con i più famosi brani del cinema di animazione.

GIOVEDì 22 GIUGNO

Nella giornata di avvio, programma “grand’Italia” con un doppio, imperdibile, appuntamento. Dopo gli incontri in Università, alle 17:00 si inaugura alla GAMeC, la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, la mostra “L’Arte di Allegro non troppo” alla presenza delle curatrici Anita e Irene Bozzetto, a cui seguirà la proiezione del film-documentario “Bozzetto non troppo” dedicato alla vita di Bruno Bozzetto, con la presenza del cineasta bergamasco e del regista Marco Bonfanti, e sempre giovedì, alle 21.15, il film capolavoro di Bozzetto Allegro non troppo ritornerà sul suo set originale a Teatro Donizetti, luogo in cui era stato girato a metà anni Settanta, per un evento speciale alla presenza dello strepitoso duo Bozzetto-Nichetti e di altri artisti fra cui il musicista di tanti celebri Caroselli Franco Godi. Il tutto a seguire un pomeriggio sempre al Donizetti, in cui il cartoonist italo-bavarese Joshua Held dalle 18:30 si sarà esibito in geniali divertissement dove l’animazione incontra le note de Il barbiere di Siviglia e Il viaggio a Reims di Gioachino Rossini. Serata per famiglie invece sotto le stelle del parco Sant’Agostino, con la proiezione del film Nocedicocco, il piccolo drago, fresco di sala cinematografica.

VENERDì 23 GIUGNO

Il secondo giorno è tempo di full immersion nel giallissimo mondo dei Homer, Bart & C. in un vero e proprio “Simpson day”. Si apre con il panel “Fenomeno Simpson: 30 anni di una famiglia globale” nella sala conferenze di Sant’Agostino presso l’Università degli Studi di Bergamo, con al centro della scena David Silverman e Silvia Pompei e con la partecipazione di Bruno Bozzetto, Alberto Brambilla esperto Simpson generation classe 1987 e curatore presso WOW Spazio Fumetto di Milano, Barbara Grespi dell’Università degli studi di Bergamo e Mario Serenellini, giornalista. A seguire, tutti in Città Bassa per l’inaugurazione di “The Simpson: l’arte dietro le quinte”, una spettacolare mostra di oltre 100 bozzetti e originali utilizzati per produrre il celebre serial della Fox, ospitata fino al 15 luglio nella suggestiva cornice dell’ex chiesa della Maddalena, a sancire il surreale incontro fra l’arte sacra degli affreschi e gli smaliziati disegni animati dei Simpson. Un’occasione imperdibile per scoprire il dietro le quinte della celebre serie dei record (obiettivo. stagione numero 30 e 669 episodi) creata dal californiano Matt Groening – di cui la mostra presenta vari originali autografati – e animata sin dal primo episodio dall’amico regista David Silverman. In Italia la serie prese il via il 1° ottobre del 1991 in seconda serata su Canale 5 proprio per decisione dell’allora neodirettore della rete Giorgio Gori, che oggi 26 anni dopo accoglie a Bergamo i Simpson e la brigata dei toons da Sindaco della città.

«Il progetto di BergamoTOONS mi è piaciuto subito, sin dalla prima volta che Federico Fiecconi e Valentina Mazzola me ne hanno parlato. Sono felice di poterne salutare ora l’edizione 2017, sicuramente la prima di una lunga serie. BergamoToons porta in città una ventata di freschezza e di buon umore. Il Festival è infatti incentrato sul cinema di animazione umoristico, un genere largamente rappresentato su scala internazionale, che proprio a Bergamo ha però uno dei suoi più celebrati esponenti: Bruno Bozzetto, al cui genio questa prima edizione rende un doveroso e affettuoso omaggio. L’obiettivo è di quello di segnare un nuovo importante appuntamento nell’agenda dei molti appassionati di tutto il mondo, e al tempo stesso di avvicinare all’animazione, ai suoi autori e ai suoi personaggi, i nostri concittadini.

Per il programma dettagliato degli eventi, delle proiezioni e degli incontri, il riferimento sono la pagina Facebook BergamoTOONS e il sito www.bergamotoons.it.

Tutte le proiezioni e gli eventi della manifestazione sono offerti dall’Associazione BergamoTOONS e sono a INGRESSO GRATUITO.