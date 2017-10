Halloween 2017: eventi speciali da festeggiare in tutta Italia

Celebrata in tutto il mondo come la notte delle streghe, in realtà quello di Halloween è un antico culto nato in Irlanda. Negli ultimi anni è divenuto, però, un appuntamento davvero irrinunciabile per gli amanti dell’horror, e, per questo, sono ormai divenuti numerosi gli eventi e le feste che si tengono in ogni parte d’Italia e che di cui parleremo in questa guida.

Per quelli che si troveranno nella città di Piacenza il prossimo 31 ottobre potranno compiere un intricato percorso a tema horror nei pressi del Castello di Gropparello. Il turista e gli amanti di Halloween cammineranno lungo un sentiero di alberi e antichi paesaggi campestri, per poi lasciarsi andare un generoso buffet nelle camere medievali del castello.

Per i bambini è interessante quanto propone l’Acquario di Genova che, a partire dal 1° novembre, accoglierà i più piccoli offrendo loro una serie di spettacoli animati. Il tema centrale di questi show sono gli animali, dagli squali ai piranha, ma anche una divertente full immersion tra le creature misteriose che popolano ogni Halloween che si rispetti, dai folletti ai fantasmi e alle streghe.

Un’altra importante struttura turistica come Mirabilandia si è preparata a festeggiare Halloween. Nel celebre parco di divertimenti, infatti, potrete trovare dei tunnel creati apposta per questa festa dell’orrore e tutte le aree saranno addobbate a tema, con zucche luminose, candele e scheletri. Per i più temerari ci sarà spazio anche per l’Horror Zones, un’attrattiva pensata per offrire ai più piccoli emozioni forti e paure al cardiopalma da ricordare. In puro stile Halloween.

La stessa atmosfera si potrà ritrovare nel Raimbow MagicLand, che allestirà due eventi speciali: il Circo Nero, un party a tema orrorifico con musica e prestigiosi ospiti, e il Circo Bianco, un appuntamento con trampolieri, clown e acrobati della tradizione circense italiana.

Identiche emozioni nello Aquadernes di Verona, dove potrete assistere alla proiezione di un film amatissimo dai bambini come Casper. Per quanto riguarda gli adulti, invece, essi avranno la possibilità di partecipare a vari rituali nelle acque termale per favorire il proprio benessere fisico. Nel parco si potrà entrare anche travestiti da zombie o streghe, rendendo l’atmosfera ancora più divertente.

Infine, nella città di Milano e presso il Museo Nazionale della Scienza, a partire da sabato 28 ottobre e per tutto il weekend, i bambini potranno dimostrare tutta la loro creatività nella realizzazione di creature mostruose. I più spericolati potranno compiere dei veri e propri esperimenti scientifici dal sapore un po’ folle e raccapricciante, quindi in tema con Halloween.

[Foto: www.lenuovemamme.it]