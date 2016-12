Capodanno in piazza: ecco i concerti migliori

Capodanno si sta velocemente avvicinando e laddove non abbiate ancora deciso cosa fare, sappiate che le piazze di molte città italiane vi offriranno l’opportunità di ascoltare, gratuitamente, un po’ di buona musica live.

A Milano sarà l’inedita coppia formata da Annalisa Scarrone e Mario Biondi ad accompagnare i cittadini: la giovane cantante, diventata famosa come concorrente di “Amici”, salirà per prima sul palco, per lasciare poi spazio a Mario Biondi, cantante soul celebre per il brano “This Is What You Are” e per il disco “If”, che in Italia ha venduto 180 mila copie. L’appuntamento sarà, come al solito, nella suggestiva cornice di Piazza del Duomo.

A Torino aprirà le danze Samuel, famoso per essere il cantante dei Subsonica. L’artista piemontese non sarà l’unico a esibirsi in piazza San Carlo: assieme a lui si succederanno sul palco Planet Funk, Niagara, Ensi, Victor Kwality e Mangaboo. A chiusura della serata si segnala il dj set di Krakatoa.

A Firenze, che potrà contare su ben 5 concerti in totale, il nome più importante a figurare è sicuramente quello di Marco Mengoni in piazzale Michelangelo. L’artista verosimilmente ripercorrerà a grandi linee tutta la sua carriera.

Napoli per ora si preannuncia la città con il concerto più “ricco”: apriranno le danze Francesco Zampaglione e i suoi Tiromancino, ai quali faranno seguito il rapper campano Clementino, gli Stadio, Franco Ricciardo, Jovine e Giulia Luzi. Nel corso del concerto verrà anche fatto un tributo a Pino Daniele, uno degli ultimi grandi musicisti napoletani a superare i confini nazionali.

J-Ax e Fedez a Bari faranno compagnia agli abitanti della Puglia. Il duo riuscirà quasi sicuramente a replicare il successo di Gigi D’Alessio lo scorso anno, d’altra parte entrambi i rapper sono tra i musicisti più famosi e seguiti dai giovani di tutta Italia.

A Catania si esibirà Carmen Consoli: assieme alla cantantessa siciliana sul palco allestito in piazza Duomo ci sarà anche un gruppo di ballerini salentini, che accompagnerà il pubblico per tutta la serata.

Altri concerti interessanti si terranno a Salerno con Antonello Venditti, a Parma con il gruppo di musica elettronica Fatboy Slim, a Rimini con Francesco Renga e Skin, voce degli Skunk Anansie. E Roma? Roma ospiterà due concerti, quello a Circo Massimo e quello ai Fori Imperiali. Come di consueto i nomi dei cantanti ospitati ancora non sono stati resi noti.

Insomma, ovunque vi troviate anche questo capodanno vi potrete divertire!

[fonti articolo: it.blastingnews.com, viagginews.com, rockit.it]

[foto: festeamilano.it]