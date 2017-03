Ed Sheeran: ecco tutti i dettagli del concerto del 16 Marzo

Con quasi 15 milioni di dischi venduti e un’infinità di singoli piazzati in vetta delle chart di tutto il mondo, il 26enne Ed Sheeran è una delle star più famose del mondo. Cantautore apprezzato da fan e critica, Ed è molto lontano dal prototipo di rockstar.

Ogni sua uscita raggiunge livelli di hype sempre maggiori ed è per questo che le due date italiane del suo ultimo tour sono andate letteralmente a ruba. Il primo dei due concerti di Sheeran si terrà oggi, 16 Marzo 2017, al Pala Alpitour di Torino, che sarà anche il luogo che ospiterà il live di domani. La data di oggi rappresenta inoltre l’inizio del nuovo tour mondiale di Ed, quindi i biglietti sono andati sold out ancor più velocemente di quanto ci si potesse aspettare: sappiate infatti che sono stati venduti tutti nel giro di appena 3 minuti.

Ma cosa attendersi da queste due date piemontesi? Il cantautore di Halifax, che ha per altro cominciato la promozione del suo nuovo disco intitolato “Divide”, ha promesso effetti speciali che lasceranno a bocca aperta i tanti fan. L’idea è quella di riportare alla mente gli spettacoli delle grandi band rock e pop degli anni 80 e 90.

A curare lo stage sarà niente meno che Mark Cuniffe, che in passato ha collaborato con mostri sacri della scena musicale tra i quali figura anche un “certo” Michael Jackson.

Nel corso dei due show, Sheeran ripercorrerà tutta la sua carriera e non mancheranno dunque le hits nuove e del passato, che faranno sciogliere i cuori delle tante fan che il cantante si è conquistato con tanto sudore e talento.

I cancelli saranno aperti alle ore 18 e apriranno lo spettacolo Ryan McMullan e AnneMarie. La star della serata infuocherà gli animi dei presenti a partire dalle 20.30.

Insomma, se siete tra i fortunati che sono riusciti ad accaparrarsi il biglietto per stasera, non ci rimane che augurarvi buon concerto; per tutti gli altri, la prossima volta dovrete essere più veloci dei tanti, fastidiosi, bagarini online.

[fonti articolo: ansa.it, ilsussidiario.net]

[foto: rollingstone.it]