Ed Sheeran: il suo nuovo tour partirà da Torino

Ed Sheeran è uno dei cantautori inglesi moderni più noti a livello mondiale. Il primo disco del cantante, intitolato “+” ha venduto più di 5 milioni di copie in tutto il mondo, mentre il secondo “x” di copie ne ha vendute quasi 9 milioni.

Dopo tre anni di assenza dalle scene, Ed è pronto a tornare con il nuovo disco “÷”, già anticipato dai signoli (di grandissimo successo) “Castle on the Hill” e “Shape of You”. Il lavoro, come al solito, sarà promosso anche da un tour, che porterà il cantante a viaggiare per tutto il mondo. La data d’apertura è quella del 17 Marzo: ed ha scelto la splendida cornice di Torino per cominciare il nuovo tour. Il cantante terrà infatti un concerto al Pala Alpitour: tale data sarà l’unica in Italia. I prezzi dei biglietti sono tutt’altro che proibitivi: un posto numerato al primo anello non vi costerà più di 63,25 euro; per il parterre in piedi dovrete invece spendere 57,50 euro. Meno cari i secondi anelli: il numerato laterale costerà 51,75 euro mentre il frontale appena 46 euro.

Se volete assistere al concerto, è bene che vi sbrighiate ad acquistare i biglietti, nonostante il Pala Alpitour abbia una capienza stimata di oltre 18 mila persone. Non è utopistico pensare che il concerto vada sold out in pochissimo tempo: è infatti un cantante di grandissimo successo, che, per di più, ha collaborato con nomi importantissimi della musica mondiale. Basterebbe citare, infatti, Justin Bieber (per il quale ha scritto “Love Yourself”) e gli One Direction.

I biglietti saranno acquistabili in prevendita anche dal sito di Live Nation Italia, sbrigatevi!

[fonti articolo: sky.it, urbanpost.it, gingernation.it]

[foto: gingernation.it]