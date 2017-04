Elton John: il celebre cantante inglese ha rischiato di morire

50 anni di carriera, vendite stimate intorno ai 400 milioni di dischi, una vita spericolata, canzoni di immenso successo e amicizie nelle alte sfere: Sir Elton John non è di certo un artista comune. La sua musica, ancora oggi, influenza tantissimi artisti e il musicista può vantare milioni di fan in tutto il mondo.

Forse non tutti sanno che, ultimamente Elton ha dovuto affrontare un momento davvero difficile: il cantante di “Candle in the Wind”, infatti, ha rischiato di morire a causa di un’infezione potenzialmente letale, mentre era di ritorno dal Cile. Sul volo il cantante ha accusato forti dolori e un malessere generale, che ha costretto l’uomo a un ricovero forzato non appena atterrato a Londra. La rockstar ha passato ben 2 giorni in terapia intensiva, dove i medici hanno provveduto a eliminare l’infezione.

A comunicare la spiacevole situazione è stato il team del signor John: sul comunicato ufficiale si può leggere “Ci dispiace informarvi che, per ragioni mediche, Elton John è costretto a cancellare il suo intero programma di esibizioni previste per aprile-maggio. Elton annulla anche la performance prevista per sabato 6 maggio a Bakersfield, in California. Durante un recente tour di successo un Sudamerica, Elton ha contratto un’infezione batterica pericolosa e inusuale. Durante il volo di ritorno verso casa da Santiago del Cile si è quindi sentito violentemente male e all’arrivo nel Regno Unito i medici lo hanno ricoverato in ospedale dove è stato sottoposto a terapie immediate per rimuovere l’infezione. Dopo aver trascorso due notti in un reparto di terapia intensiva, seguite da un’ulteriore permanenza in ospedale, Elton è stato dimesso sabato 22 aprile e ora è tranquillamente a riposo a casa secondo il consiglio dei dottori ”. Di proprio pugno, Sir Elton John ha voluto lasciare due righe ai propri fan, dicendo “Sono tanto fortunato ad avere i più incredibili e leali dei fan e mi scuso se sono costretto a deluderli. Sono estremamente grato nei confronti dello staff medico che si è preso cura di me in modo così eccellente”.

Insomma, un periodo davvero difficile per uno dei più amati e celebrati cantanti della storia: speriamo solo che possa lasciarsi alle spalle questa brutta storia e che possa tornare a calcare i palchi di tutto il mondo quanto prima.

[fonti articolo: ilfattoquotidiano.it, corriere.it, repubblica.it]

[foto: rollingstone.it]