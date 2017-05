Eurovision, vince il portoghese Sobral. Gabbani solo sesto

La scimmia nuda che balla guadagna il sesto posto. La 62esima edizione dell’Eurovision Song Contest 2017 si è chiusa con la vittoria dell’artista portoghese Salvador Sobral. Francesco Gabbani è arrivato sesto nonostante in molti lo davano come favorito. L’Eurovision è una manifestazione musicale nata nel 1956 ed organizzata dall’Unione Europea di Radiodiffusione.

Il pezzo cantato da Sobral si chiama Amor Pelos Dois, una ballata scritta per l’artista da sua sorella, affermata cantautrice jazz portoghese. La ballata ha ottenuto oltre 700 punti. Al ritiro del premio sullo scintillante palco di kiev, Sobral ha affermato che “la musica non è solo fuochi d’artificio, è feeling”. Il giovane artista portoghese, nato nel 1989, oltre la sua lingua madre parla fluentemente anche l’italiano, lo spagnolo e l’inglese. Ha vissuto negli Stati Uniti e a Barcellona ed è diventato famoso nella sua terra nel 2016, con il disco di debutto Excuse me, realizzato in collaborazione con Júlio Resende e Leonardo Aldrey.

La kermesse raccoglie oltre 200 milioni di spettatori ed è uno dei programmi più longevi del mondo. Infatti, nel 2015, il supervisore esecutivo dell’evento, Jon Ola Sand, ha rivelato che il Contest ha ricevuto il Guinness World Record per essere lo spettacolo musicale televisivo annuale in corso in onda da più anni consecutivi a livello internazionale.

(Fonte: Ansa)

(Foto: The Sun)