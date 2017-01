I nomi degli ospiti internazionali di Sanremo 2017: tra i tanti anche Robbie Williams

Robbie Williams sul palco dell’Ariston. L’elenco degli ospiti si aggiorna di giorno in giorno e ormai manca davvero poco all’avvio della 67° edizione del Festival di Sanremo. Sarà presente sul palco dell’Ariston il cantante inglese Robbie Williams che figura nella platea degli artisti internazionali. L’artista inglese ritorna in Italia dopo il tour promozionale del nuovo album “The Heavy Entertainment Show”. Robbie Williams ha all’attivo settanta milioni di dischi venduti, 18 Brit Awards e il riconoscimento in qualità di British Music Icon

Il nome dell’ex componente della boy band dei Take That si va ad aggiungere ai molti altri che saranno presenti alla storica kermesse sanremese. Dall’ Inghilterra arriveranno anche i Clean Bandit, band di successo del genere electro-pop, in testa alle classifiche con il singolo “Rockabye”, realizzato in collaborazione con il rapper Sean Paul e la cantante Anne-Marie.

Tra gli altri ospiti ci saranno anche Raoul Bova e la sua compagna Rocio Munoz Morales. La compagna di Bova ritorna a Sanremo dopo aver fatto parte, due anni fa, del cast del Festival. La coppia parteciperà assieme ad una delle serate. Gli altri ospiti annunciati nei giorni scorsi sono Tiziano Ferro, Carmen Consoli, Mika, Giorgia e Ricky Martin. Nei prossimi giorni saranno svelati i nomi di altri ospiti nazionale ed internazionali.

(Foto: La Notizia Giornale.it)