Liam Gallagher litiga nuovamente con il fratello Noel

Tra Liam e Noel Gallagher non è mai scorso buon sangue: i due fratelli, entrambi ex membri degli Oasis, si sono spesso scontrati pubblicamente, prendendosi anche a male parole.

I due musicisti sembra prendano sempre la palla al balzo per potersi punzecchiare e lo hanno fatto anche in occasione del concerto “One Love Manchester”, la manifestazione musicale organizzata da Ariana Grande a sostegno delle vittime degli attentati di Manchester.

Il litigio tra i due, stavolta, è avvenuto via Twitter: Liam ha attaccato Noel, reo di trovarsi in viaggio di piacere con la famiglia. Il minore dei fratelli Gallagher ha scritto sul suo profilo “Noel è fuori dal paese, non eravamo tutti un unico amore? Sali su un aereo e suona le tua canzoni per i ragazzi” e ancora “Manchester, mi spiace per l’assenza di mio fratello al concerto l’altra sera. Sono molto dispiaciuto” e non ultimo “Oh, e se qualcuno avesse visto il fratellone gli dica che adesso può uscire, come avete fatto voi”.

Nel corso del concerto, Liam ha proposto tre brani: il suo ultimo singolo “Wall of Glass”, “Rock’n’Roll Star” e “Live Forever”, suonata assieme a Chris Martin, noto per essere il frontman e cantante dei Coldplay.

L’assenza di Noel, comunque, era già stata confermata: il cantante e chitarrista aveva fatto inviare dal suo ufficio stampa il seguente comunicato “Purtroppo Noel non sarà al concerto, è all’estero per un viaggio con la famiglia progettato da lungo tempo, ma è vicino con il pensiero a chi interverrà all’evento, al quale augura enorme successo”.

Insomma, siamo alle solite: accada quel che accada, i due fratelli ed ex prodigi del brit pop non riusciranno mai a trovare un punto d’incontro su nulla.

[fonti articolo: corriere.it, soundsblog.it, deejay.it]

[foto: corriere.it]