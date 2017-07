Linkin Park: morto il cantante Chester Bennington

Era il 2000 quando sei ragazzi appassionati di nu-metal si affacciarono sui mercati discografici con un disco che, lo si voglia ammettere o meno, avrebbe lasciato un segno: stiamo parlando dei Linkin Park e di Hybrid Theory. L’album vendette in poco tempo più di 20 milioni di copie in tutto il mondo, di cui 11 milioni solamente negli Stati Uniti. Da lì in poi i Linkin Park sarebbero diventati, a tutti gli effetti, delle rock star capaci di scalare, ad ogni uscita, le classifiche di tutto il globo.

Oggi, a distanza di 17 anni, il gruppo è costretto ad affrontare una gravissima perdita: il cantante Chester Bennington, infatti, si è suicidato. L’artista, di appena 41 anni, è stato ritrovato nella sua tenuta californiana senza vita. Chester secondo le prime indiscrezioni si sarebbe impiccato: il motivo dietro un gesto tanto estremo sarebbe legato alla profonda depressione con la quale ormai da tempo conviveva. Il cantante in passato aveva dovuto combattere anche con la dipendenza da droga e alcool: i suoi problemi nascevano da un’infanzia estremamente difficile, legata agli abusi sessuali subiti da parte di un uomo, che lo molestò dai 7 ai 13 anni.

Brian Elias, capo della polizia che si sta occupando di quanto accaduto, ha dichiarato “poco dopo le 9 di stamani siamo stati informati della morte di una persona in Palos Verdes Estates. Arrivati sulla scena abbiamo dovuto purtroppo confermare la morte del signor Chester Bennington”.

Per ora la band non ha ancora rilasciato un comunicato ufficiale riguardo al futuro della band, ma Mike Shinoda, anch’egli cantante nei Linkin Park, ha voluto scrivere un breve messaggio su Twitter, nel quale si dice sconvolto e distrutto per la morte del caro amico.

Molti nomi noti della musica e dello show bussines americano sono rimaste sconvolte dalla notizia della morte di Chester, dallo showman Jimmy Kimmel al wrestler The Rock.

Bennington lascia 6 figli avuti dalle due compagne.

[fonti articolo: people.com, corriere.it, independent.co.uk, tmz.com]

[foto: elevenwarriors.com]