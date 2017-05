Miley Cyrus torna in una veste tutta nuova: “Non bevo più”

All’inizio della sua chiacchieratissima carriera è stata una bambina prodigio che ha mostrato molto precocemente un talento innato sia nel canto che nella recitazione, grazie alla serie Disney “Hannah Montana”. C’è stato poi l’ingresso -serio- nel mondo della musica: sono arrivati i tour mondiali, le milioni di copie vendute, i primi eccessi, un balletto con tanto di twerking che ha scandalizzato il mondo e poi, per un po’ di tempo, si sono perse le tracce della bad girl per eccellenza, Miley Cyrus.

Dopo un lunghissimo periodo tribolato fatto di tira e molla con il suo fidanzato storico, Liam Hemsworth (fratello di Chris), di notti alcoliche e di più di qualche spinello, pare proprio che ora Miley sia pronta a tornare a calcare i palchi, ma vuole farlo da donna rinata, lontana dagli eccessi del recente passato. A dirlo è stata lei stessa, che in un’intervista rilasciata a Billboard ha dichiarato:

“Mi piace circondarmi di persone che mi facciano venire voglia di essere migliore. E ho notato che non sono loro quelli stonati. Non bevo più, sono completamente pulita. Non aspettatevi foto mie nuda oggi, non lo farò. Non permetterò più a nessuno di oggettivarmi sessualmente”.