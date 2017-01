Trovata morta carbonizzata Loalwa Braz Vieira, interprete della Lambada

Una morte brutale per Loalwa Braz Vieira. In molti forse la ricordano per essere stata l’interprete, con il gruppo Kaoma, della Lambada. Parliamo della cantante Loalwa Braz Vieira, 63 anni, trovata carbonizzata all’interno della sua auto vicino un albergo in cui cantava, in Brasile. Gli inquirenti stanno indagando sulle cause della morte e, al momento, sospettano che l’artista sia stata assassinata nel corso di una rapina.

La Lambada e poi una vita da artista in Brasile. Loalwa Braz Vieira era nota in tutto il mondo per il singolo “Chorando se foi”, conosciuto anche come Lambada, di cui era l’interprete con il gruppo musicale Kaoma. Era l’estate del 1989 e il brano divenne subito una hit internazionale. Il corpo della cantante è stato trovato dalla polizia all’interno di un auto incendiata, nella località di Saquarema, litorale di Rio de Janeiro. Loalwa Braz era ritornata in Brasile dopo aver vissuto a Parigi e attualmente cantava in un albergo a soli quattro chilometri dal luogo da dove è stata ritrovata morta.

Lambada: un singolo da 30 milioni di copie. “Chorando se foi”, denominato anche Lambada, è il titolo del brano musicale pubblicato come singolo nell’estate del 1989 dal gruppo francese Kaoma, di cui Loalwa Braz Vieira era l’interprete. Fu un successo a livello globale con il quale il gruppo ha venduto circa 30 milioni di dischi. La Lambada è tuttora un ballo di coppia latino americano ancora molto conosciuto e praticato.

