Se c’è un cantante, in Italia, che negli ultimi 30 anni ha unito vere e proprie legioni di fan giovani e meno giovani, quello è Vasco Rossi. La sua musica è entrata nelle vite di milioni di italiani che da tempo mostrano il loro affetto incondizionato alla rockstar più famosa del nostro panorama. Affetto che si riflette anche nei concerti: difficile, infatti, che le date di Vasco non vadano sold out, nonostante le location possano sempre garantire affluenze notevoli.

Il concerto-evento, che quest’anno si terrà a Modena, avrà dimensioni faraoniche e coinvolgerà moltissimi addetti ai lavori; i fan dal 27 gennaio potranno acquistare i biglietti. Biglietti che, per la prima volta in 15 anni non saranno venduti da TicketOne ma da Viva Ticket. Il rocker di Zocca, infatti, ha deciso di cambiare agenzia dopo lo scandalo scoppiato lo scorso anno, riguardante il fenomeno dei “secondary ticket”. A smascherare questa “truffa” furono Le Iene, ma ad oggi i dirigenti di TicketOne continuano a dichiararsi totalmente estranei alla faccenda.

I gestori della pagina Facebook della famosa agenzia hanno postato un lungo messaggio diretto proprio al cantante, che recita:

“Una canzone per te

Lettera aperta a Vasco

Caro Vasco Rossi,

ci siam distratti un attimo e…Da quando hai deciso di abbandonare TicketOne diamo i numeri. Veramente. Eccoli, a proposito:

– abbiamo lavorato insieme per quasi 15 anni: mai un problema, no?

– abbiamo venduto biglietti per 150 tue date live;

– abbiamo servito 3 milioni di tuoi fan, prodigandoci per adeguarci alle richieste del tuo gruppo di lavoro con totale trasparenza, onestà e professionalità. Eppure c’è chi dice qua, c’è chi dice là…Ti hanno parlato male di noi, lo sappiamo. E per forza: quale migliore occasione, per chi vuole trarre vantaggi personali, di una situazione alla quale veniamo accostati senza ragione? Non è la gelosia, quello che sentiamo. Però potevi chiamarci! Non sarebbe stato giusto parlarci e verificare? Tu sai che TicketOne non ha mai collaborato in alcun modo con il secondary market? […].

Di sicuro sai bene che è impossibile estirpare il mercato secondario prima che si faccia una buona legge. E allora sì, sarà un mondo migliore. Siamo solo noi.

Quelli che non da ieri, ma dal 2008, si occupano di questo fenomeno. E dov’erano tutti i paladini della correttezza di oggi? I nostri trascorsi sono cristallini: prenditi 15 minuti in rete e confrontali con quelli di chi è ricollegabile a episodi e situazioni – quelle sì – piuttosto imbarazzanti. Va bene, va bene così. Noi ti facciamo comunque i nostri auguri più sinceri per il futuro, continueremo ad apprezzare te e ad amare la tua musica e sappiamo di poter un giorno servire ancora i tuoi fan ed il tuo gruppo di lavoro. Lo sappiamo dalle tue canzoni: tu ci insegni che tutti hanno diritto ad una seconda chance.

TicketOne”.