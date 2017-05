5 oggetti hi-tech imperdibili per chi ama la bicicletta

Non solo i ciclisti hanno la passione della bicicletta e con l’arrivo della Primavera saranno in molti a rispolverare le due ruote messe a riposo in garage durante il periodo invernale. Ecco cinque oggetti che renderanno la vostra bicicletta hi-tech ovvero più sicura quando è su strada e al riparo da eventuali ladri quando è ferma.

1. Nexo, il copertone che non fora mai

L’incubo di ogni ciclista, una eventuale foratura su strada che, con il copertone senza camera d’aria, garantisce di non forarsi mai con due opzioni: la sostituzione completa della ruota della bicicletta e la copertura.

2. Lucchetto senza chiave

Dimenticate il caro, vecchio lucchetto per uno che si apre con il Bluetooth e non necessita di codici. Per il suo funzionamento serve soltanto uno smartphone 4 con cui aprire il gancio. Il lucchetto Locksmart mini è testato per condizioni climatiche avverse ed è dotato di batterie ricaricabili che, garantisce l’azienda produttrice Dog & Bone, durano fino a due anni.

3. Bici con freccia umana? No, grazie!

Le Cycl WinLights sono un’innovazione che permette di abbandonare l’utilizzo delle braccia per indicare quale direzione prendere con la bici in caso di svolta. Esistono due versioni: quelle fisse o temporanee con magneti. Funzionano attraverso un pulsante (vedi foto di copertina).

4. Il navigatore satellitare per bici Edge 820

Prodotto dalla Garmin permette al ciclista di calcolare il percorso più agevole per giungere al proprio arrivo. Inoltre, offre una serie di informazioni aggiuntive, come le statistiche inerenti la pedalata o la segnalazione dell’arrivo di eventuali salite o discese.

5. La guida di notte non è più un problema grazie alle luci a Led rimovibili prodotte dalla Ribble Cycles.

Le Moon Comet Lights sono prodotte su sopporto in gomma e sono semplici da applicare al manubrio della propria bicicletta. Le loro luci offrono una luminosità pari a 100 lumen e le batterie sono in grado di funzionare per ore, con ricarica attraverso Usb.

(Foto: It’s Magazine)