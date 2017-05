Ieri è stata una giornata storica per il club della Juventus: la squadra infatti, avendo battuto per 2 a 1 il Monaco è tornata a guadagnarsi la finale della Champions League. Con questa, siamo alla seconda finale in appena tre anni. Il risultato, com’è logico che sia, ha galvanizzato la squadra e l’allenatore, che hanno lungamente gioito per l’importantissimo traguardo raggiunto.

Molte le voci che si sono levate a sostegno della Juve: Bonucci ha voluto sottolineare l’impresa, dicendo:

“È un grande risultato. Siamo cresciuti rispetto a due anni fa, quando eravamo una sorpresa. Ora siamo una certezza. Il gol subito? Fa rosicare, avevamo abbassato la tensione. Dobbiamo migliorare. Ma abbiamo dimostrato che siamo una grande squadra”.

Anche il mister Massimiliano Allegri si spreca in lodi per la sua squadra, arrivando a dichiarare:

“Siamo nel momento cruciale della stagione, non abbiamo vinto ancora niente ma per adesso stiamo facendo grandissime cose. I miei meriti? Non ho bisogno di meriti. Abbiamo molte possibilità di vincere la Champions, dovremo essere meno pigri e migliorare nella gestione della palla. Abbiamo un mese difficile per migliorare, siamo in un mento delicato della stagione e non dovremo allentare la tensione”.

Parole che non nascondono di certo le mire di vittoria di un club, quello della Juventus, che nel corso degli anni è stato capace di reinventarsi e tornare ad essere uno dei punti fermi del calcio mondiale.

Alla finale mancano ancora un po’ di giorni: migliorando ancora un po’, la vittoria potrebbe essere davvero vicina. Onore dunque a una squadra che ha saputo rimboccarsi le maniche e raggiungere un risultato, l’ennesimo, che potrebbe consolidare un posto tra le più grandi e forti di sempre.

