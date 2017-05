Da una parte c’è il simbolo della sportività italiana e dall’altra una delle piste più affascinanti del circuito di Formula 1, Montecarlo. E per tutti i ferraristi, ieri, il circuito di Montecarlo ha rappresentato una grande felicità, poiché le Rosse dei piloti Vettel e Raikkonen, dopo aver conquistato la prima fila a fine prove, i due sono riusciti a vincere il gran premio, arrivando primo e secondo.

La gara, in vero, non ha regalato grandissime emozioni ma d’altra parte in un circuito plasmato sulle strade cittadine gli spettacolari sorpassi che caratterizzano solitamente le corse di Formula 1 sono ridotti al minimo indispensabile. I due ferraristi hanno condotto una gara regolare e priva di qualsiasi sbavatura, limitandosi a fare il loro dovere; il podio è stato chiuso dall’australiano Daniel Ricciardo che con la sua Redbull ha quasi raggiunto Raikkonen. Vettel a fine gara ha ringraziato i suoi collaboratori -rigorosamente in italiano- e ha dichiarato “è incredibile, è stata una gara davvero intensa. Ci sono stati un paio di giri in cui ha spinto al massimo, è lì che ho fatto la differenza”. Di umore differente il suo compagno di team, che ha detto “ovviamente è pur sempre un secondo posto, ma non mi sento poi così felice”.

In casa Mercedes, unica vera concorrente della Ferrari, non hanno invece festeggiato: il quarto posto di Valtteri Bottas, in ritardo di ben 5 secondi da Vettel, è una magrissima consolazione, vista la settimana posizione di Lewis Hamilton, che si trova distaccato di ben 25 punti dal collega tedesco che lavora in Ferrari.

Insomma, il cavallino allunga le distanze e sembra davvero che la scuderia di Maranello sia inarrestabile quest’anno. Chissà cosa le riserva il futuro.

[fonti articolo: ilfattoquotidiano.it, lastampa.it, quotidiano.net]

[foto: lastampa.it]