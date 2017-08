Gregorio Paltrinieri campione del mondo sui 1500 stile

I mondiali di nuoto di Budapest 2017 sono stati magici per l’Italia. Dopo le tante medaglie arrivate dai tuffi, dal sincronizzato e dalle acque libere, i grandi campioni del nuoto in vasca hanno voluto mantenere alto lo standard prestazionale e i risultati sono arrivati.

In questi giorni si è parlato moltissimo del ritorno all’oro di una splendida Federica Pellegrini, vincitrice nei 200 stile, ma al fianco della sua medaglia ci sono anche i tre bronzi vinti da Simona Quadarella nei 1500 stile, da Gregorio Paltrinieri negli 800 stile e da Gabriele Detti nei 400 stile; quest’ultimo è stato autore di una prova pregevole anche sugli 800 stile (che da Tokyo 2020 saranno anche specialità olimpica), distanza sulla quale ha vinto l’oro, con il tempo di 7 minuti 40 secondi e 77 centesimi, che è anche nuovo record europeo.

L’ultima medaglia in ordine di tempo che abbiamo portato a casa è quella vinta da Gregorio Paltrinieri nella distanza più lunga del nuoto in vasca, i 1500 stile. Il carpigiano, che lo scorso anno si è laureato campione Olimpico proprio in questa specialità, si è presentato ai campionati con il miglior tempo dell’anno e ha fatto di tutto pur di mantenere saldo il suo dominio.

In vasca ha dovuto affrontare avversari di primissimo piano, tra cui l’australiano Mack Horton, il suo compagno di allenamenti Gabriele Detti e Mykhailo Romanchuk, ucraino che lo scorso anno si è allenato in Italia, alla corte di Stefano Morini. Il giovane Rumanchuk è stato autore di una prova di primissimo piano, stampando un 14.37 pregevole, peggiore solo del tempo fatto registrare da Re Greg, vincitore ancora una volta con un crono di 14 minuti 35 secondi e 85 centesimi.

La gara condotta da Paltrinieri è stata esemplare, nonostante spesso abbia lasciato fin troppa scia all’avversario ucraino: la sua nuotata ondulata, però, ancora una volta si è dimostrata estremamente efficace e Gregorio è salito sul gradino più alto del podio.

Con quattro ori complessivi, 3 argenti e 9 bronzi, quella di Budapest è stata l’edizione più vincente per il nostro paese a un campionato del mondo di nuoto.

