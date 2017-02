Il Leicester licenzia Claudio Ranieri

Il Leicester City nella serata di ieri ha ufficializzato l’esonero di Claudio Ranieri. La squadra inglese, nonostante le rassicurazioni pubbliche rese note solo un mese fa, ha deciso di sollevare dall’incarico l’allenatore italiano a causa degli scarsi risultati raccolti negli ultimi due mesi. Una decisione strana se pensiamo che la squadra attualmente campione d’Inghilterra grazie al contributo di Mister Ranieri, in 133 anni di storia non aveva mai vinto il titolo nazionale.

Quest’anno gli obiettivi non erano diversi dai soliti: la permanenza in Premier League. Allo stato attuale il Leicester sarebbe salvo. Non è bastata nemmeno la qualificazione agli ottavi di Champions League per la società che vuole un cambio di marcia improvviso, senza l’allenatore campione d’Inghilterra. Vedremo se la scelta risulterà vincente.

Il vice-presidente Aiyawatt Srivaddhanaprabha ha di fatto spiegato in questo modo l’esonero di Ranieri: “È stata una decisione difficile, ma inevitabile. Dobbiamo salvarci, serviva un cambio di leadership. Questa è la decisione più difficile che abbiamo preso da sette anni a questa parte. Ma noi dobbiamo pensare agli interessi a lungo termine del club e prendiamo decisioni che vanno anche contro i sentimenti. Ranieri ha portato grandissime qualità: con la sua bravura manageriale e la sua motivazione ci ha dato molto. Ha trasformato le prospettive del club. Gli saremo per sempre grati. Non ci aspettavamo di ripetere i risultati dell’anno scorso. Ma restare in Premier era ed è il nostro unico obiettivo. Ma stiamo facendo fatica e stiamo lottando contro ciò e dobbiamo massimizzare le opportunità da qui alla fine, per le ultime 13 partite”.

