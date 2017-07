Nuoto: al via i Mondiali di Budapest

Per tutti gli appassionati del nuoto, l’appuntamento più importante di quest’anno sono sicuramente i mondiali di Budapest: la manifestazione (che già da tempo è stata pubblicizzata come una delle più spettacolari di sempre) prende il via oggi e vede già tanti atleti azzurri impegnati.

La partenza, come di consueto è lasciata ai tuffi e al nuoto sincronizzato: sul trampolino, dopo l’addio di Tania Cagnotto, ritroveremo nomi noti tra cui figurano Giovanni Tocci (oggi dal metro cercherà di entrare in semifinale) e, soprattutto, Elena Bertocchi. Attorno a quest’ultima si concentrano le maggiori speranze di medaglia, poiché la giovane ha già vinto due medaglie d’oro e una d’argento agli europei di tuffi. Al loro fianco ci saranno anche Tommaso Rinaldi e Chiara Pellacani.

Il tecnico della nazionale e commentatore tecnico per i microfoni RAI, Oscar Bertone, ha dichiarato “Abbiamo iniziato a lavorare per i mondiali subito dopo gli europei di specialità. Ho dato a tutti una settimana di riposo e poi siamo tornati in collegiale. Il Grand Prix di Bolzano, ultimo test premondiale, è stato un passaggio utile ed è servito da preparazione, sebbene in maniera differente. Gare all’aperto, alle quali i ragazzi non erano abituati e sensazioni diverse dall’ordinario ma utili, perché hanno acquisito esperienza, ottenuto buoni risultati e soprattutto buoni punteggi che, mi auguro, gli serviranno da stimolo per questi mondiali”.

Non solo tuffi oggi: in acqua scenderanno anche le ragazze del nuoto sincronizzato, con le esibizioni di Linda Cerrutti nel solo tecnico e della stessa Cerrutti e Costanza Ferro nel duo tecnico. Negli ultimi anni la squadra è tecnicamente cresciuta in maniera esponenziale, pertanto sognare almeno una medaglia non sembra essere poi un’utopia.

Per quel che concerne il nuoto in vasca, invece, bisognerà attendere la prossima settimana. Gabriele Detti, Federica Pellegrini, Gregorio Paltrinieri e la stella nascente della rana Niccolò Martinenghi sono pronti a scaldare i motori, in attesa di regalare grandi emozioni.

[fonti articolo: oasport.it, repubblica.it]

[foto: corsia4.it]