Nuoto: Federica Pellegrini vince il terzo oro nei 200 stile

È lei, ancora una volta, ad attirare su di sé tutte le attenzioni mediatiche. La prima volta che il nome di Federica Pellegrini rimbalzò sulle prime pagine di tutti i giornali italiani era il lontano 2004: una ragazzina appena 16enne sorprese il mondo intero andando a vincere un argento olimpico dal nulla.

Da quella prima medaglia fu un susseguirsi di continui successi: ai mondiali di Montréal del 2005 si confermò sul secondo gradino del podio; due anni più tardi, a Melbourne 2007, si dovette accontentare del bronzo sempre nei suoi amati 200 stile. Poi l’ascesa e la consacrazione definitiva: a Pechino 2008 Federica diventa la prima nuotatrice italiana a vincere un oro olimpico. Non solo: segna il record del mondo e diventa, tutto d’un tratto, il nome più importante del panorama sportivo italiano. I mondiali romani del 2009 sono quelli del successo casalingo: a Roma Fede, la Fede nazionale, porta a casa due titoli mondiali, 200 e 400 stile libero, e in entrambe le gare segna il record del mondo. A Pechino 2011, pur senza record, riconferma entrambi i titoli: tutti ormai la temono. Eppure nel momento clou della sua vita sportiva arriva “il tonfo”: a Londra 2012 la campionessa di Spinea non riesce a vincere alcuna medaglia e l’opinione pubblica sembra si diverta a sbeffeggiarla e a considerarla finita. Tutt’altro: lei si disinteressa alle critiche e a Barcellona 2013, ancora una volta ai mondiali, vince un argento dietro il missile francese Missy Franklin. La storia si ripete a Kazan 2015: questa volta l’argento arriva dietro a un oro firmato Katie Ledecky, una ragazzina americana sfacciata, capace di entrare in acqua e vincere sempre. L’ “incubo”, sempre che un quarto posto olimpico possa essere considerato incubo, si ripete a Rio 2016: Federica si ferma ai piedi del podio e ancora una volta giornalisti e pubblico la attaccano aspramente.

Il primo momento di riscatto arriva a Windsor 2016, ai mondiali di vasca corta: Pellegrini riesce a vincere, per la prima volta nella sua carriera, il titolo in vasca corta. I 200 tornano ad essere suoi. Ma Fede sa che questa vittoria non basta a placare le male lingue e si rimette subito a lavoro: il colpo grosso deve farlo a Budapest, in occasione dei mondiali 2017; di vasche ne fa tante in allenamento e i tempi arrivano: per arrivare al meglio della forma, decide anche di cambiare preparazione e andare in altura proprio a ridosso dell’inizio delle competizioni. Il 26 Luglio, dopo aver vinto le batterie e aver segnato il 4 tempo nelle semifinali, la campionessa torna in vasca per le finali. Nelle corsie al suo fianco ci sono tutte: c’è la già citata Katie Ledecky (oro nei 200 a Rio) e Emma Mckeon (bronzo olimpico nella stessa distanza); c’è la lady di ferro Katinka Hosszu, il bronzo europeo Charlotte Bonnet. Eppure Pellegrini sa che non deve farsi spaventare e compie la magia: si tuffa, inizia, bracciata dopo bracciata, a sostenere un ritmo impressionante. Ai 100 metri è quinta, ai 150 quarta, dietro Ledeky, Mckeon e Popova. Gli ultimi 50 però sono un capolavoro: un ritorno a 28 alto impetuoso, con il cronometro che si ferma a 1.54.73, un tempo di grandissimo pregio. È prima. Fede, dopo 6 anni, dopo tanti problemi, dopo tanto chiacchierare, torna sul tetto del mondo, beffando l’ “imbattibile” Katie Ledecky, una che spesso è stata definita anello di congiunzione tra il nuoto maschile e femminile.

Ai microfoni RAI, intervistata da Elisabetta Caporale, Federica lo dice senza mezzi termini: è serena, ora può abbandonare i 200 nelle competizioni internazionali. Si dedicherà solo allo sprint, ai 100 stile, la gara che la fece conoscere ai campionati nazionali nel lontano 2003.

Ieri la nostra Federica nazionale ha scritto un’altra pagina dello sport, regalandosi a 29 anni l’ennesimo podio (unica nuotatrice a salire sul podio in 7 edizioni diverse dei campionati mondiali) e l’ennesimo oro. Chapeau alla donna, chapeu alla campionessa assoluta. Grazie.

[foto: it.eurosport.com]