Supercoppa Italiana: la Lazio batte la Juventus per 3 a 2

A pochi giorni dall’inizio del Campionato si è giocata la finale di Supercoppa Italiana tra la detentrice dello Scudetto, la Juventus, e la Lazio. Nella gara, che si è disputata nello Stadio Olimpico domenica 13 agosto, hanno trionfato i biancocelesti allenati da Simone Inzaghi: la squadra capitolina è riuscita a vincere con un clamoroso 3 a 2 nei secondi finali battendo i campioni d’Italia.

La Lazio si aggiudica la Supercoppa Italia e inizia la stagione 2017/2018 nel migliore dei modi. E lo fa sfatando anche un tabù: nelle ultime undici gare giocate contro i bianconeri, infatti, la squadra di Inzaghi non era mai riuscita a ottenere una vittoria.

In questa finale non sono mancate le emozioni: dopo aver segnato i primi due gol, la Lazio si è vista raggiungere grazie a due splendide reti del fuoriclasse argentino Dybala, che prima ha siglato un gioiello su punizione, portando il risultato sul 2 a 1, per poi, al novantesimo minuto, segnare il penalty che ha permesso alla Juventus di raddrizzare una gara che sembrava ormai persa.

Il calcio, però, non è una scienza logica e lascia spazio all’imprevisto. E’ bastata, infatti, un’iniziativa personale di Lukaku, talentuoso giocatore della Lazio, che non solo ha dribblato De Sciglio, contestatissimo nuovo acquisto della Juventus, ma al terzo minuto di recupero del secondo tempo ha fornito l’assist al giovane Murgia per la rete del definitivo 3 a 2.

Per i tifosi della Lazio è stato l’apoteosi, mentre quelli bianconeri, già reduci dalla delusione di Cardiff con il Real Madrid nella sfortunata finale di Champions, hanno dovuto assaggiare ancora una volta il calice amaro della sconfitta. E, sui social, non sono mancate le critiche ai calciatori, in primis De Sciglio ma anche a un anonimo Gonzalo Higuain, e soprattutto a Massimiliano Allegri.

Al tecnico bianconero è stato contestato l’utilizzo della rosa a disposizione e l’inserimento, in ritardo, di alcuni giocatori, tra cui Douglas Costa, che avrebbero potuto cambiare le sorti della partita. Questa sconfitta dimostra che la Juventus dovrà intervenire al più presto sul mercato e acquistare un difensore e un esterno di qualità per sostituire Bonucci e Dani Alves.

Ma, polemiche a parte, ieri è stata una giornata di gioia per tutti i tifosi biancocelesti che, finalmente, hanno potuto alzare verso il cielo un trofeo. Il merito va a questi calciatori che, fino alla fine, ci hanno creduto e sono riusciti a battere, smentendo tutti i pronostici, i campioni della Juventus. Un plauso anche a Inzaghi, un allenatore dal sicuro avvenire che ha tutte le carte in regola per fare bene nel prossimo Campionato e condurre la Lazio ai primi posti della Serie A.

