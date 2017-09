Valentino Rossi dice addio al Mondiale: 40 giorni di stop

E’ praticamente all’epilogo la stagione di Valentino Rossi. Il pilota di Tavullia, infatti, è stato operato ad Ancona dopo un terribile incidente nel corso del quale ha riportato la frattura di tibia e perone. Un’operazione che impedirà in pratica a Rossi di cercare finalmente ad arrivare a quel decimo titolo mondiale che coronerebbe una carriera irripetibile.

Subito dopo la fine dell’operazione cui ha sottoposto il campione marchigiano, il dottor Raffaele Pascarella ha espresso la sua volontà di dimettere il driver in due o tre giorni al massimo. La rieducazione, infatti, non avverrà nella struttura di Ancona ove è avvenuto l’intervento, ma in un centro specializzato. L’operazione è durata circa un’ora, necessaria per poter collocare un chiodo cui spetta il compito di tenere fissa la frattura. La tibia oggetto dell’incidente è in pratica la stessa colpita da una frattura nel corso di una gara disputata sul percorso del Mugello. Per quanto riguarda i tempi, lo stesso chirurgo ha ricordato come in casi di questo genere sia necessario un lasso di tempo tra i quattro e i cinque mesi, per una completa stabilizzazione. Infine, va ricordato come l’umore di Valentino Rossi sia discreto, nonostante la gravità di un infortunio che spezza praticamente a metà la sua stagione agonistica.

Naturalmente l’incidente, ha destato grande impressione nel mondo sportivo e non solo. Tra i primi a inviare i suoi auguri, Max Biaggi, il vecchio rivale di tante battaglie che pure era stato oggetto a giugno di un gravissimo incidente nel corso di un allenamento. Anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha voluto incoraggiare il pilota di Tavullia tramite Twitter, e trovandosi in zona per la kermesse iridata di ginnastica ritmica organizzata a Pesaro, ha espresso il suo desiderio di andarlo a trovare. Non hanno poi mancato di mandare i loro auguri il compagno di squadra Maverick Vinales e alcuni uomini di spettacolo, a partire da Jovanotti e Luca Bizzarri.

Intanto, però, è da registrare la reazione del web a quanto accaduto. Sono in molti, infatti, a rilanciare la teoria che l’incidente di cui è stato vittima Rossi sia stato il risultato di un complotto. Tra i molti anche alcuni utenti già noti al grande pubblico per l’aver più volte cercato di propagandare clamorose bufale online. La verità, molto probabilmente, è invece da ricercare soltanto nella sfortuna, che è del resto una eventualità da calcolare in una attività pericolosa come quella motociclistica.