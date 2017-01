Valentino Rossi: la nuova M1 è finalmente pronta

Se c’è un atleta italiano che, almeno negli ultimi anni, sia riuscito a raggiungere fama a livello mondiale, quello è Valentino Rossi. Sì, quel Valentino Rossi capace di laurearsi campione del mondo di moto qualcosa come 9 volte (5 delle quali, tra l’altro, consecutive).

Dopo una stagione davvero sfortunata come quella dello scorso anno, che ha visto Valentino giungere secondo nella classifica finale, sembra che questa stagione le possibilità di fare bene ci siano davvero tutte. In primis, la buona attitudine dell’atleta, il quale sembra tutt’altra persona rispetto alla precedente annata: più sicuro, più carico. Secondo, poi, la moto: sì perché finalmente è stata presentata la nuova M1, sempre di casa Yamaha, che potrebbe riuscire a portare Vale sul gradino più alto del podio finale per la decima volta.

In un’intervista rilasciata a Repubblica, Rossi commenta così la nuova moto: “Il nuovo telaio sembra davvero buono. E poi, l’elettronica, il cervello della moto: che da regolamento è uguale per tutte le marche, ma ad Iwata hanno studiato tanto e secondo me riusciremo a non avere più problemi nella seconda parte delle gare, quando i pneumatici cominciavano a soffrire”.

Nel corso della chiacchierata, poi, il motociclista non ha mancato di spendere parole di ammirazione per il nuovo compagno di squadra, il 22enne Maverick Vinales. In ultimo l’urbinate ha ricordato anche Marco Simoncelli, l’amico/rivale tragicamente deceduto nel 2011. Proprio oggi avrebbe compiuto 30 anni.

Insomma, tra ricordi del passato (dolci o amari che siano) e lo sguardo che già punta in avanti, speriamo tutti che questa sia la volta buona per Valentino: il decimo titolo sarebbe un ottimo regalo per i suoi prossimi 38 anni.

