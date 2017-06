Adriana Volpe attacca Magalli: “Mi ha violentata verbalmente”

Cacciata da I Fatti Vostri per colpa di Magalli. Adriana Volpe, non riconfermata alla conduzione della prossima stagione del programma I Fatti Vostri, ha attaccato in un’intervista a Il Tempo l’ex collega Giancarlo Magalli. Secondo la Volpe sarebbe lui la causa della sua non riconferma: “Mi ha offeso come donna e professionista. Per colpa sua non so dove lavorerò”.

I due hanno formato coppia fissa alla conduzione del programma dal 2009 ma, dalla prossima edizione, non lavoreranno più assieme. La Volpe ha ammesso di non aver firmato alcun contratto e da mesi conduce un duro scontro con l’ex collega Magalli. La Volpe ha ricordato come si sia dovuta giustificare con sua figlia dopo le accuse ricevute da Magalli in merito alla sua professionalità: “Mi sono sentita verbalmente violentata da un collega che mi ha messo nella condizione di dover un giorno giustificare con mia figlia come e perché ho svolto il mio lavoro in Rai. Un lavoro che – prosegue la Volpe – basato solo sulla meritocrazia deve farla sentire orgogliosa della madre in quanto mi sono sempre comportata con il massimo rispetto nei confronti di tutti, in particolare di me stessa e dei telespettatori”.

In attesa di un confronto con la Rai. L’ex conduttrice de I Fatti Vostri ha dovuto lasciare il pubblico dopo vent’anni: “Ho accettato la notizia della mia mancata riconferma a I Fatti Vostri confidando che mi possa venire offerto un ruolo di pari dignità professionale ed economico all’interno dell’azienda. Attualmente sono in attesa di un confronto”.

(Foto: YouTube)